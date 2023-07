Gracyanne Barbosa leva marmita para festa na mansão de Luciano Huck

Não foge da dieta! Gracyanne Barbosa dispensa comida na casa de Luciano Huck e devora uma marmita no caminho para a festa da Dança dos Famosos

A musa fitness Gracyanne Barbosa marcou presença na festa da grande final do quadro Dança dos Famosos na mansão de Luciano Huck no Rio de Janeiro. Porém, ela não comeu o que foi servido na celebração. A esposa do cantor Belo segue uma dieta rigorosa para manter o seu corpo musculoso em dia e fez questão de levar sua própria marmita.

No caminho para a festa, a beldade apareceu comendo a sua marmita no carro e contou que não costuma comer nas festas que vai. “Me convidem para festas, porque eu sou aquela convidada que não gasta nada. Levo a minha própria comida, minha própria água, não gasto nada na sua festa. Não dou prejuízo nenhum, pode me chamar”, disse ela.

Além disso, ela também mostrou o seu look poderoso para a festa. A estrela usou um terninho branco com um corselet preto decotadíssimo.

Em outro momento, um seguidor perguntou se Gracyanne não aproveita o final de semana para se divertir, e ela rebateu. A estrela contou que aproveita sim. “Quem disse que eu não aproveito? Eu aproveito do meu jeito! Assim como você aproveita do seu e está tudo bem. São escolhas para a vida... Só quem vive sabe o que é melhor, o que tem que fazer, como fazer”, declarou.

Gracyanne Barbosa usa biquíni PP

A musa fitness Gracyanne Barbosa elevou a temperatura das redes sociais neste sábado, 10, ao compartilhar um novo vídeo de dancinha no Instagram. A beldade apareceu rebolando ao lado de um amigo enquanto curtia um dia ensolarado na praia. No entanto, o corpaço escultural dela roubou a cena.

Nas imagens, ela surgiu com um biquíni branco tamanho PP e estilo fio-dental. O modelito destacou a boa forma sarada dela, seus músculos definidos e a barriga de trincada. Ela surgiu dançando e fazendo a coreografia com um sorrisão no rosto.

Nos comentários, os fãs foram à loucura e elogiaram a beleza dela. “Essa mulher é uma falta de respeito de tão linda”, afirmou um seguidor. “Parece uma escultura”, declarou outro. “É muito perfeita”, comentou mais um. “Que deusa”, disse outro.