Camila Alves, de Todas as Flores, fala sobre bissexualidade de personagem: 'Amor livre'

Camila Alves falou sobre a bissexualidade de Gabriela em Todas as Flores e o reconhecimento dos fãs

Camila Alves, intérprete de Gabriela em Todas as Flores, trouxe muitos temas de peso para a produção do Globoplay. A musa, que trabalhava como consultora de acessibilidade para a telenovela, entrou em cena não só representando os deficientes visuais, como também as relações homoafetivas com sua personagem. Em coletiva de imprensa realizada na quarta-feira, 22, a atriz falou sobre a bissexualidade de Gabriela e o reconhecimento dos fãs.

"Eu percebi com o retorno do público que aquele cuidado em torno da deficiência estava funcionando, e acabei me ligando só depois que minha personagem tem lugar nas discussões sobre amor livre e bissexualidade, que eram coisas que eu estava menos envolvida e que eu me dei conta com esse retorno do público", relatou Camila Alves.

A atriz de Todas as Flores explicou que o reconhecimento dos fãs veio após interpretar a personagem que traz o amor aberto ao lado da deficiência visual para as telinhas."Quando a primeira temporada começou a acontecer, lá para o vigésimo episódio no ar, eu comecei a receber umas mensagens no Instagram e encontrar pessoas na rua que me diziam 'Nossa, é muito importante uma mulher com deficiência falar sobre relação aberta em uma novela'", contou Camila Alves.

Inicialmente contratada como consultora de acessibilidade, Camila Alves revelou que o processo para entrar no elenco de Todas as Flores foi demorado, uma vez que seu foco estava em cuidar das questões de representação da deficiência visual na telenovela. "Eu comecei o meu processo nesse projeto como consultora. Então trabalhei quase um ano como consultora em acessibilidade até eu me tornar parte do elenco da novela. Eu estava muito preocupada em como a gente representaria as questões em torno da deficiência, com muito cuidado com as questões que envolviam os capacitismos presentes na novela. A atenção estava toda para isso", compartilhou a atriz que hoje integra a produção como Gabriela.