Regina Casé descobriu sucesso de Todas as Flores após falar com pedreiro: 'A casa vai cair'

Regina Casé contou que só percebeu o alcance de Todas as Flores quando teve um encontro inusitado com um pedreiro

Regina Casé (69), intérprete de Zoé em Todas as Flores, não esperava que a telenovela iria atingir o seu sucesso. Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta, 22, a atriz contou que só percebeu o alcance da trama quando teve um encontro inusitado com um pedreiro, dias após o lançamento dos primeiros capítulos.

"Eu achei que não ia ter um boom, porque era no streaming, e quem ia ver era a classe B e A. No quarto ou quinto dia, eu desci na garagem do meu prédio, que estava em obras, e aí tinha um pedreiro bem clássico, aquele homem que ainda está com o corpo sujo do seu trabalho, baixinho, nordestino. Ele olhou para mim e falou assim: 'E aí Zoé? A casa vai cair!'. Eu levei um susto, achei que fosse encenação. Primeiro que ele sabia o nome, depois que a novela tinha começado há pouco tempo. E aí eu falei, com todo o meu preconceito: 'Mas você está vendo no Glopoplay?'. E ele respondeu: 'Ué, 14,90'. Agora eu acho que é 35 reais, mas naquela época era isso. Ele sabia tudo e estava interessado", revelou Regina Casé, ainda surpresa com o sucesso de Todas as Flores.

Regina Casé , que estreou como Zoé de Todas as Flores, enfrentou dificuldades para construir as camadas da vilã: "Ela encontrava essas formas de amor, essas formas de ser mãe, como se fossem os nervinhos passando naquela carne pesada da vilania. Foi muito difícil para mim, foi meio no susto". Ela ainda se descreveu na busca para viver a personagem: "Uma atriz louca buscando os sentimentos de uma monstra misturados com os de uma mãe".

Leia também: Nicolas Prattes revela reação ao ser cobrado por spoilers de Todas as Flores; confira