'Todas as Flores': Camila Alves lamenta morte de seu cão guia pessoal e da novela

TODAS AS FLORES

Camila Alves revelou que labrador chocolate Astor faleceu subitamente, mas aparecerá na 2ª parte de 'Todas as Flores'

A atriz e psicóloga Camila Alves, que faz o papel de Gabriela em 'Todas as Flores' anunciou a morte de seu cão guia dentro e fora das telas, o Astor.

O labrador chocolate faleceu entre a primeira e a segunda fase da novela, essa última será lançada no dia 5 de abril no Globoplay.

"Mais questões em relação ao tema do cão-guia aparecem também na segunda temporada, mais que na primeira. Tem uma coisa que aconteceu nesse intervalo de uma temporada para outra. Eu gravei a primeira temporada e o cão-guia foi o Astor, que foi meu cão-guia na vida real, mas ele partiu subitamente no início de fevereiro", contou Camila, que é deficiente visual, durante a coletiva de imprensa da segunda etapa.

Ela comemorou que ao menos terá a chance de última vivência com ele na exibição da continuação da trama. "Então eu ainda tenho nessa segunda temporada esse momento de me reencontrar um pouquinho com ele. Pela oportunidade que a novela traz de colocar na cena essas discussões.

Ele tava novo, não sofreu, mas partiu. Vai ser um momento bonito de celebração da vida dele, que vai aparecer na 2ª temporada", comentou.

No Instagram, ela prestou homenagem ao eterno companheiro: "'Não sabemos quanto tempo vai durar mas é bom quando a gente pode dizer que foi maravilhoso'. Astor partiu de forma apressada, foi pego de surpresa, fomos todos pegos de surpresa… um susto, um sopro! Espalhou muito muito muito amor, que hoje eu colho pra viver esse momento!! Foi lindo, foi maravilhoso, foi intenso… foi um encontro ASTORIANO!.

Veja publicação de Camila Alves e Astor: