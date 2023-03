Regina Casé fala como é ser vilã em 'Todas as Flores': 'me bater'

Regina Casé contou sobre a dificuldade de deixar o papel de boazinha para trás em 'Todas as Flores'

A atriz e apresentadora Regina Casé está interpretando Zoé, em 'Todas as Flores'. Esse é seu primeiro papel como vilã e ela contou que tem até quem tenha vontade de "bater nela" na rua por raiva da personagem.

Durante coletiva de imprensa que marca a segunda parte da novela, - que será lançada no dia 5 de abril, no Globoplay - ela contou as dificuldades que encontrou para deixar de lado seus outros papéis e encarar a maldade."Então, eu sempre sonhei em fazer uma vilã, não tinha a menor ideia como era. Sempre fiz não só personagens empáticos, mas que tavam mais ou menos dizendo o que eu penso, como eu vejo a vida. 90% das vezes eu tava homenageando aquelas mulheres que eu admirava. A vida inteira foi assim. Tanto é que era meio misturado, tanto nos programas opinativos quanto na ficção, eu praticamente tava falando a mesma coisa. Sempre fui muito feliz com essa coerência", começou.

Nos primeiros capítulos, Zoé procura a filha Maíra (Sophie Charlotte), que é deficiente visual e nem sabia que a mãe existia."Mas uma coisa que senti quando comecei a fazer a Zoé, é que ela na primeira cena é uma vilã clássica, ela mata uma pessoa. Já nos 15 primeiros capítulos, ela tá no mínimo impressionada, para não dizer encantada ou apaixonada com aquela filha. Ela como uma mulher muito capacitista, ela ficava impressionada com ela lavando a louça, fazendo bolo. Em seguida ela tem a chance de salvar a vida da filha. A filha entra no mar e ela salva", relata.

"Nos primeiros 15 capítulos ela não tem uma frase de maníaca, isso foi muito difícil para mim. Porque se ela fosse uma monstra nesses capítulos (...) Eu comecei a ficar aflita. Se eu for fazer um bolinho, eu vou ter que fazer um bolinho com cara de má o tempo todo para todo mundo entender que sou uma vilã? Então eu pensei, mulheres assim tem filhos. Não que ela seja uma boa mãe, porque ela produziu uma Vanessa (Letícia Colin). Mas o jeito que ela foi amada e não foi amada. Eu fui obrigada já de cara a desconstruir essa vilã", contou.

"Fui fazendo meio no susto. Eu ficava apavorada que não sabia fazer aquilo, aí eu olhava o Twitter e as críticas e alguém falava 'quantas facetas essa personagem tem'. Isso era uma atriz louca tentando misturar uma mãe com uma monstra", confessou.

Mariana Nunes confirma sucesso da vilã Zoé em 'Todas as Flores'

Durante o bate-papo, Mariana Nunes, que interpreta a Judite, afirmou que ao sair na rua já recebeu diversas perguntas sobre quando a personagem de Regina iria apanhar e "ter o que merece". "Muita gente na rua me pergunta 'quando é que você vai descer a mão na cara da Zoé?'", afirmou.