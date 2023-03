Deficiente visual, Camila Alves conta como passou de consultora a atriz em 'Todas Flores'

Camila Alves começou como consultora de acessibilidade e tornou-se Gabriela na novela exibida no Globoplay

A psicóloga Camila Alves contou sobre uma das maiores surpresas de sua vida ao trabalhar em 'Todas as Flores'. Isso porque ela começou como consultora no projeto e tornou-se atriz.

Como as personagens Gabriela e Maíra (Sophie Charlotte) são deficientes visuais, a emissora precisava da ajuda de alguém que entende das dificuldades de acessibilidade que eles enfrentam.

"Eu comecei o meu processo nesse projeto como consultora. Então trabalhei quase um ano como consultora em acessibilidade até eu me tornar parte do elenco da novela. Eu tava muito preocupada em como a gente representaria as questões em torno da deficiência, com muito cuidado com as questões que envolviam os capacitismos presentes na novela. A atenção tava toda para isso", contou.

Após trabalhar na produção, a Globo manifestou o interesse de a própria Camila interpretar Gabriela, que como a personagem, também tinha um cão guia. Ao final, Camila e o cão Astor passaram a interpretar os papéis na novela. Durante a coletiva de imprensa da segunda etapa da novela, ela contou que infelizmente Astor faleceu subitamente, mas que apareceria nos próximos capítulos lançados.

Camila também falou sobre seu personagem ser visto além de sua deficiência. "Aí quando a primeira temporada começou a acontecer, lá pro vigésimo episódio no ar, eu comecei a receber umas mensagens no Instagram e encontrar pessoas na rua que me diziam 'nossa, é muito importante uma mulher com deficiência falar sobre relação aberta numa novela'", contou.

"Eu percebi com o retorno do público que aquele cuidado em torno da deficiência tava funcionando, e acabei me ligando só depois que minha personagem tem lugar nas discussões sobre amor livre, bissexualidade, que eram coisas que eu tava menos envolvida e que eu me dei conta com esse retorno do público", relatou.

Veja: