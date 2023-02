Atriz de Chocolate com Pimenta morreu após complicações em cirurgia

Fernanda Lobo, a Mulher Barbada de Chocolate com Pimenta, morreu oito anos depois de dar vida à personagem

Fernanda Lobo (1960-2011), que deu vida a Lulu Parmê, a Mulher Barbada de Chocolate com Pimenta, morreu oito anos depois de dar vida à personagem. A atriz, que tinha apenas 51 anos, não resistiu após complicações de uma cirurgia para redução do estômago, em 2011. Na história, ela viveu um membro do circo que vai desembarcar em Ventura, a fictícia cidade da novela. Contracenando com Marcos Frota (66), Jorge Fernando (1955-2019) e Lilia Cabral (65), a personagem terá um surto e decidirá fugir com o circo.

A atriz, que nasceu na cidade de Cataguases, em Minas Gerais, começou a carreira no teatro, com pequenos papéis. No Rio de Janeiro, ela estudou cinema e se graduou em Artes Cênicas pela Casa das Artes de Laranjeiras, durante a década de 1980.

No início de 1990, ela conseguiu participar de produções da Globo, integrando o elenco de novelas como Fera Ferida (1993), Irmãos Coragem (1995), Uga Uga (2000) e Cobras & Lagartos (2006). Fernanda Lobo também participou de filmes como Super Xuxa contra Baixo Astral (1988) e A Princesa Xuxa e os Trapalhões (1989). No filme Meu Pé de Laranja Lima, baseado no famoso livro de José Mauro de Vasconcelos, ela ganhou o papel de diretora da escola.

Mesmo com tantas produções, a atriz só viu seu nome ganhar fama quando interpretou a vilã Gana Ganância , em Flora Encantada (1999-2000), série infantil protagonizada por Angélica e exibida nas manhãs da emissora carioca.

Ela se despediu das telinhas com S.O.S Emergência, série de humor na qual fez uma pequena participação em 2010. Além de atriz, Fernanda Lobo também trabalhou como contadora de histórias.

Escrita por Walcyr Carrasco (71), Chocolate com Pimenta foi ao ar originalmente em 2003. A novela substituiu O Cravo e a Rosa (2000) na faixa de edições especiais da Globo e já foi reprisada quatro vezes.