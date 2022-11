Chocolate com Pimenta: Saiba por onde anda Luiza Curvo, a Cássia da novela

Ela cresceu! A atriz Luiza Curvo, que viveu a Cássia em Chocolate com Pimenta, está com 37 anos e continua vivendo de arte

A atriz Luiza Curvo voltou a ser assunto na internet com a reprise da novela Chocolate com Pimenta, da Globo. Na história, ela interpretou a personagem Cássia, irmã de Olga (Priscila Fantin) na segunda fase da trama. Na época das gravações, a artista tinha apenas 19 anos. Hoje em dia, ela está com 37 anos e segue na vida artística, mas está longe das novelas há alguns anos.

A atriz é formada em cenografia e figurino e se dedica ao universo do teatro. Ela mora em São Paulo e trabalha com cenografia e figurino em peças de teatro, e também atua em algumas delas. Além disso, ela também é artista plástica e faz telas em acrílico.

Luiza Curvo também faz parte da companhia de teatro e cinema Cia.BR116.

Confira fotos recentes da atriz Luiza Curvo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luiza Curvo (@lucurvo)

