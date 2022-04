Vivian Amorim emociona muito a web ao mostrar o momento exato em que foi pedida em casamento

Pombinhos! Vivian Amorim e Leo Hirschmann postam vídeo do momento em que ficaram noivos e trocam declarações

CARAS Digital Publicado em 10/04/2022, às 19h40

Vivian Amorim (29) e Leo Hirschmann (27) estão noivos!

O pedido aconteceu no último sábado, 09, e a influenciadora contou a notícia para os seguidores com muita animação e romantismo.

Neste domingo, 10, os dois decidiram derreter ainda mais a web e mostrar como foi o momento exato em que noivaram.

No Instagram, ambos publicaram o vídeo fofíssimo e cheio de emoção.

“Dividindo com vocês um pouco do nervosismo, do amor e da emoção desse momento! É mais um daqueles pra ficar guardado na memória pra sempre! Que Deus nos abençoe!”, escreveram os pais de Malu (2 meses) na legenda.

Bem-humorado, o publicitário ainda deixou um comentário no post: “Quase não estava nervoso não”, brincou.

Confira o vídeo do momento exato em que Vivian Amorim foi pedida em casamento por Leo Hirschmann: