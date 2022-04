Ex-BBB Viviam Amorim é pedida em casamento: ''Vou casar com o amor da minha vida''

A ex-BBB foi pedida em casamento por Leo Hirschmann, e mostrou a surpresa que ganhou do amado

CARAS Digital Publicado em 10/04/2022, às 09h36

Vivian Amorim(29) está noiva!

A ex-BBB e apresentadora anunciou a novidade na noite deste sábado, 9. Em seu perfil no Instagram, ela publicou algumas fotos da surpresa que Leo Hirschmann preparou e exibiu a aliança de noivado.

"Gente, tô noiva!!!!! E eu achando que tava arrasando com a minha surpresinha de mais cedo, aí ele veio e zerou tudo! Hahahahah, socorro, ainda tô digerindo!", contou a ex-sister, bastante animada.

Vivian ressaltou que ela e Leo, pais de Malu (2 meses), já vivem como casados, mas agora eles vão oficializar o relacionamento. "É claro que a gente já sentia como se estivéssemos casados, mas agora é oficial: Vou casar com o amor da minha vidaaaaa!!! E o pedido foi bem clichê do jeitinho que a pisciana gosta… Depois venho aqui contar direito, porque o tempo do nosso 1º vale night já tá acabando! Kkk, feliz, feliz, feliz", completou.

Mais cedo, a ex-BBB se declarou para o amado ao completarem dois anos de relacionamento. "Há 2 anos atrás ele tava me pedindo em namoro com essa caixinha de ovos benhaí e hoje tamo aqui celebrando com 2 filhas debaixo dos braços… Tem como não se emocionar? Meu amor, sou muito grata por poder compartilhar a vida com você [...]", escreveu Vivian em um trecho da homenagem.

Confira as fotos do pedido de casamento: