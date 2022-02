Em clima de Carnaval, Vivian Amorim comemora primeiro mês da filha, Malu

Vivian Amorim mostrou os detalhes da festa que organizou para comemorar o primeiro mês de vida da filha

Malu, a filha de Vivian Amorim(28) e Leo Hirschmann (27), completou seu primeiro mês de vida neste domingo, 27.

Para comemorar a data especial, a influenciadora digital organizou uma festa, que teve como tema Carnaval, e mostrou alguns detalhes do evento, que contou com uma decoração colorida, bolo e doces personalizados.

No feed do Instagram, Vivian compartilhou algumas fotos de Malu com seu vestido de festa e se derreteu pela bebê. "AAAAAAAAAA, quem aguenta essa neném linda no seu 1º mesversário? Os papais se conheceram no carnaval e agora a nossa borboletinha desabrochou no #CarnaMalu!", escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs ficaram encantados com os cliques. "Coisa mais linda do mundo", disse uma seguidora. "Princesa linda. Que Deus abençoe sua vida", comentou outra. "Muita fofura", falou uma fã. "Ela tá a cara do pai", observou mais uma.

Vivian divide fotos do ensaio newborn da filha

Vivian Amorim explodiu o fofurômetro ao compartilhar fotos do ensaio newborn da filha, Malu. A influenciadora digital dividiu os cliques mais fofos da herdeira no feed do Instagram, e se derreteu com a beleza.

"Oi, titias e titios!!! Meus pais estão aqui babando nas fotos do meu ensaio New Born e resolveram dividir com vcs esse amor que não cabe no peito", disse ela na primeira publicação.

Confira as fotos de Malu em sue primeiro mesversário:

