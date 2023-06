Veja o vestido de noiva de Bianca Coimbra, que casou com o parça de Neymar Jr, Cris Guedes

Bianca Coimbra se casa com Cris Guedes, que é o parça de Neymar Jr, e usa vestido de manga comprida e bordados

A influenciadora digital Bianca Coimbra se casou com Cris Guedes, que é parça de Neymar Jr, nesta terça-feira, 20, em uma cerimônia ao ar livre no interior de São Paulo. Os noivos reuniram seus amigos e familiares em um espaço para eventos com capela no meio de uma área com gramado.

Para o grande dia, a noiva escolheu um vestido sofisticado e romântico. Ela optou por um vestido de noiva que une o tradicional e o moderno. Coimbra surgiu com um modelito branco com mangas compridas, decote em V e bordados no tronco, saia e braços. Para completar o visual, ela usou uma grinalda longa de tule com buquê de flores brancas.

Nas redes sociais, Bianca Coimbra exibiu detalhes do seu vestido de noiva elegante. Vale lembrar que Bianca e Cris estão juntos há cerca de nove anos. Ele é fundador de uma organização brasileira de esportes eletrônicos, a FURIA, e ela é influenciadora digital e conselheira tutelar.

Casamento teve Neymar Jr e Bruna Biancardi como padrinhos

A influenciadora digital Bruna Biancardi e o jogador de futebol Neymar Jr apareceram juntinhos nesta terça-feira, 20, durante a cerimônia de casamento do parça Cris Guedes com a influencer Bianca Coimbra. A celebração aconteceu ao ar livre em um local reservado para eventos no interior de São Paulo Paulo.

Para o evento, Bruna apostou em um vestido pink tomara que caia com direito a fenda profunda na perna. O modelito destacou a barriguinha de grávida dela, que está esperando o nascimento do primeiro filho. Enquanto isso, Neymar apareceu com um terno claro e com corte clássico.

