Valor do casamento de Monique Evans chama a atenção. Saiba o preço

É hoje! Monique Evans vai oficializar seu casamento com Cacá Werneck em festa luxuosa. Saiba quanto custou a festa delas

O casamento da apresentadora Monique Evans com a DJ Cacá Werneck vai ser luxuoso. Tanto que custou um valor bem alto para as noivas. De acordo com o site Gshow, elas desembolsaram o valor de R$ 800 mil para receberem muito bem os cerca de 230 convidados .

A união aconteceria na noite desta quinta-feira, 16, em um sítio em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. E os fãs podem esperar uma festa repleta de luxos e detalhes.

A publicação ainda contou que a festa terá dois pontos de buffet, mesa de comida japonesa, open bar, decoração clássica em tons de branco e verde e móveis rústicos. A decoração ainda contará com vários tipos de flores, como rosas, hortênsias, tulipas e copos de leite.

O look de Monique Evans foi desenhado pela estilista Michelly X, que é conhecida por fazer figurinos para Xuxa, Ivete e Anitta. E ela será levada ao altar pela filha, a influencer Bárbara Evans.

Ansiedade para o casamento

A apresentadora e modelo Monique Evans está prestes a oficializar o casamento com a DJ Cacá Werneck. Elas preparam uma cerimônia e já estão na expectativa para o grande dia.

As duas marcaram presença na festa de aniversário de André Ramos no Rio de Janeiro neste final de semana e surgiram trocando beijos apaixonados. No evento, Evans ainda comentou sobre a ansiedade para se casar pela primeira vez.

"Ela é o amor da minha vida, estou contando as horas para subir ao altar. Apesar de já ter namorado muito e ter dois filhos, nunca me casei, vai ser a primeira vez com festa, igreja e tudo o que tenho direito", disse ela.

Monique Evans teve dois filhos: Bárbara Evans e Armando Aguinaga.