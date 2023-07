Ricardo Pereira exibe as fotos oficiais da renovação de votos com Francisca Pereira

Ricardo Pereira e Francisca Pereira renovaram os votos de casamento ao ar livre em Portugal e as fotos românticas foram reveladas pelo casal

O ator Ricardo Pereira e sua esposa, Francisca Pereira, renovaram os votos de casamento nesta semana em Portugal. O casal trocou juras de amor em uma cerimônia ao ar livre com a presença de amigos e familiares. Agora, os dois, que estão casados há 13 anos, mostraram o álbum de fotos oficiais da celebração.

Nas imagens, o casal apaixonado apareceu no altar embaixo de uma árvore durante a cerimônia e também celebrando com os três filhos - Vicente, de 12 anos, Francisca, de 10 anos, e Julieta, de 6 anos. “Estamos sem palavras... Só amor!”, escreveram na legenda do post.

Nos comentários, os fãs elogiaram os artistas. “Ah lindo. Muito amor para essa família”, disse um seguidor. “Que lindeza”, declarou outro. “Estou chorando até agora... Chorando bonito! Amo vocês”, escreveu mais um.

Vale lembrar que o ator Ricardo Pereira pediu a esposa em casamento novamente em julho de 2022, quando eles subiram no topo do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e fizeram o pedido especial. Nas redes sociais, o artista contou que aceitou o pedido da esposa e a nova cerimônia vai acontecer. “Dissemos que era para a vida... 12 anos do dia em que nos casamos, mas já temos 16 anos juntos, parece muito mas na verdade só está a começar. Hoje Francisca pediste me para casar contigo outra vez, e eu óbvio disse que sim, então siga só marcar a festa! Amo te profundamente”, disse o ator português.

Francisca também mostrou fotos do momento romântico com o marido e afirmou que a renovação dos votos iria acontecer em 2023. “Ainda em êxtase ele disse que sim! Pedi para o meu amor casar comigo de novo, ano que vem temos festa hein?!”, declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Francisca Pinto R Pereira (@franciscaprpereira)

Sertanejo Edson também renovou os votos de casamento neste mês

O cantor sertanejo Edson, da dupla com Hudson, renovou os votos de casamento com a apresentadora Deia Cypri. A cerimônia celebrou os 10 anos de união do casal e aconteceu na Fazenda Marambaia, em Limeira, interior de São Paulo.

O evento contou com a presença de cerca de 120 convidados e também a filha do casal, Bella Cypri. "Hoje estou completamente maravilhada com tudo o que aconteceu. Acredito que celebrar e comemorar 10 anos de casamento vai além disso, envolve comemorar nossa história, nosso amor e companheirismo. Vivemos tudo isso lado a lado ao longo desses anos. Meu coração está verdadeiramente transbordando de alegria", disse Deia após a celebração.

Por sua vez, Edson declarou: "Esse foi um momento de imensa alegria para mim. Estou verdadeiramente feliz pela felicidade da minha esposa e por podermos celebrar esse momento tão especial que representa o amor que compartilhamos. É difícil colocar em palavras, porque eu nunca amei alguém da maneira como eu amo minha esposa!".

Fotos: Penélope Andeline