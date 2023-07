Que luxo! Leigh-Anne Pinnock, do Little Mix, revela fotos do seu casamento deslumbrante

Estrela do Little Mix, Leigh-Anne Pinnock se casa em cerimônia ao ar livre com Andre Gray

A cantora Leigh-Anne Pinnock, que é integrante do grupo Little Mix, está casada! Ela oficializou a união com o marido, Andre Gray, em uma celebração ao ar livre em uma praia na Jamaica.

A estrela surpreendeu ao mostrar as fotos da cerimônia luxuosa, que aconteceu no mês de junho. O casamento dos sonhos do casal aconteceu em um lindo dia de sol e ela usou um vestido de noiva com cauda longa, muito volume na saia e até transparência no tronco.

A decoração contou com uma árvore no altar e várias flores brancas. “03/06/2023, me casei com a minha alma gêmea”, disse ela na legenda do post. Antes disso, ela já tinha celebrado o casamento em outro post. “Antes de tudo... Sou uma mulher casada! Andre e eu tivemos o casamento mais incrível cercado de amor em um lugar que é tão especial para nós. Obrigado por nos mostrar tanto amor e apoio”, declarou.

Leigh-Anne e Andre ficaram noivos por 3 anos. O pedido aconteceu em maio de 2020, mas eles só oficializaram a união agora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leigh-Anne (@leighannepinnock)

Rafa Kalimann exibe detalhes do casamento da mãe

A influenciadora digital Rafa Kalimann usou as redes sociais no domingo, 23, para falar sobre o momento especial: o casamento de sua mãe, Genilda Fernandes! A cerimônia aconteceu no sábado, 22, ao ar livre na fazenda da família.

Com uma sequência de fotos em seu feed no Instagram, a apresentadora e ex-BBB, que apostou em um lindo vestido longo decotado da grife Carolina Herrera, não escondeu a emoção ao comentar sobre o casamento da mãe com Gedeon Fernandes de Araujo.

"Com licença pra fazer mil postagens do casamento da minha mãe né? Ainda emocionada com cada detalhe dessa festa linda, foi muito lindo viver isso. Ver o amor acontecer, o sonho dela realizar aos 60 anos é inspirador. Nunca vi minha mãe tão radiante e aproveitando a vida como agora", declarou Kalimann ao legendar o post.