Rafa Kalimann se emociona ao exibir detalhes do casamento da mãe: ''O sonho dela''

Influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann abre álbum de fotos do casamento de sua mãe, Genilda Fernandes, aos 60 anos

A influenciadora digital Rafa Kalimann usou as redes sociais no domingo, 23, para falar sobre o momento especial: o casamento de sua mãe, Genilda Fernandes! A cerimônia aconteceu no sábado, 22, ao ar livre na fazenda da família.

Com uma sequência de fotos em seu feed no Instagram, a apresentadora e ex-BBB, que apostou em um lindo vestido longo decotado da grife Carolina Herrera, não escondeu a emoção ao comentar sobre o casamento da mãe com Gedeon Fernandes de Araujo.

"Com licença pra fazer mil postagens do casamento da minha mãe né? Ainda emocionada com cada detalhe dessa festa linda, foi muito lindo viver isso. Ver o amor acontecer, o sonho dela realizar aos 60 anos é inspirador. Nunca vi minha mãe tão radiante e aproveitando a vida como agora", declarou Kalimann ao legendar o post.

Recentemente, Kalimann falou sobre o novo relacionamento com o empresário Antônio Palhares e como ele lidou com a correria da vida dela na época da Dança dos Famosos, quadro do Domingão, da Globo. "Meu namorado entende muito esse processo. Sabe que tá prestes a acabar e que daqui a gente vai ter um tempinho de férias, que eu vou poder descansar um pouco mais. Mas acho que todo mundo tá acompanhando. Todos os ensaios eu mando pra eles, pergunto o que eles estão achando. Todo mundo fica por dentro, sabe? Eles dão nota."

Confira os posts de Rafa Kalimann:

Mãe de Rafa Kalimann usa vestido de noiva diferentão

A influenciadora digital Rafa Kalimann viveu um momento emocionante no último sábado, 22, ao celebrar o casamento de sua mãe, Genilda Fernandes, com Gedeon Fernandes de Araujo. A cerimônia aconteceu ao ar livre em uma fazenda e contou com a presença de vários amigos e familiares. E o look da noiva chamou a atenção.

Para a ocasião, a noiva usou um vestido diferentão. O modelito off white com mangas volumosas e babados na saia contou também com uma calça por baixo, dispensando a saia do vestido. Por sua vez, a filha da noiva apareceu com um vestido vermelho longo com decote estiloso.