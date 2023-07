Mãe de Rafa Kalimann usa vestido de noiva diferentão para seu casamento

Mãe de Rafa Kalimann se casa em cerimônia luxuosa com vestido repleto de detalhes e a filha famosa mostra tudo na web

A influenciadora digital Rafa Kalimann viveu um momento emocionante no último sábado, 23, ao celebrar o casamento de sua mãe, Genilda Fernandes, com Gedeon Fernandes de Araujo. A cerimônia aconteceu ao ar livre em uma fazenda e contou com a presença de vários amigos e familiares. E o look da noiva chamou a atenção !

Para a ocasião, a noiva usou um vestido diferentão. O modelito off white com mangas volumosas e babados na saia contou também com uma calça por baixo, dispensando a saia do vestido . Por sua vez, a filha da noiva apareceu com um vestido vermelho longo com decote estiloso da grife Carolina Herrera.

Nas redes sociais, Kalimann mostrou um vídeo com momentos do grande dia de sua mãe e falou sobre a emoção do momento especial. “Casamos nossa mãe e eu ainda não sei descrever tudo de mais lindo que estou sentindo. Te amo mãe, você me inspira. Obrigada por contribuir pra felicidade dela, Gege”, disse ela.

Rafa Kalimann fala sobre o seu atual namorado

Rafa Kalimannfalou mais sobre o novo relacionamento com o empresárioAntônio Palhares e como ele lidou com a correria da vida dela na época da Dança dos Famosos, da Globo."Meu namorado entende muito esse processo. Sabe que tá prestes a acabar e que daqui a gente vai ter um tempinho de férias, que eu vou poder descansar um pouco mais. Mas acho que todo mundo tá acompanhando. Todos os ensaios eu mando pra eles, pergunto o que eles estão achando. Todo mundo fica por dentro, sabe? Eles dão nota."

Além da rotina de treinos intensos, com a pressão em dar o seu melhor, a influencer revelou que não consegue se desligar dos ensaios quando chega em casa: "Eu não desligo a chavinha. Eu continuo estudando sobre a dança, fico vendo vídeos pra pegar referência E aí eu fico tentando passar, mesmo sozinha em casa, porque a gente só ensaia aqui."

Rafa também falou sobre como o namorado lida com toda atenção dos fãs da famosa: "Ele adora e super admira o carinho dos fãs", contou ela.