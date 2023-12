Paulinho Vilhena se casa na igreja com Maria Luiza

Paulinho Vilhena e Maria Luiza dizem o ‘sim’ em cerimônia de casamento na igreja e ainda fazem o batizado da filha no mesmo evento

O ator Paulinho Vilhena e a esposa, Maria Luiza, se casaram no religioso na manhã deste sábado, 2, com a presença de amigos e familiares. A cerimônia aconteceu em uma igreja e ainda teve a celebração do batizado da filha deles, Manoela, no mesmo local.

Para o grande dia, a noiva escolheu um vestido soltinho branco e de um ombro só. Enquanto isso, o noivo usou um terno bege. Durante a cerimônia, as alianças foram levadas pela filha deles, que esbanjou fofura na celebração.

Vale lembrar que eles se casaram no civil no dia 3 de junho de 2023, quando ela ainda estava grávida. Eles estão juntos desde 2020 e ficaram noivos durante uma viagem para Amsterdã, na Holanda. Enquanto andavam em uma pista de gelo, ele se ajoelhou e fez o pedido para a amada. "Hoje acordei, fui para a rua, olhei o sol e ele me disse 'Segue seu coração e pega aquele anel que você comprou naquele lugar simples, lá em Nazaré, e quando a noite cair e a lua chegar, em cima de um piso desconhecido entre se equilibrar e desequilibrar, estenda sua mão em direção a ela e peça para seguirem juntos na trilha do amor'. Amo você, noiva", legendou Paulinho.

Quem é a esposa de Paulinho Vilhena?

Aos 44 anos de idade, Paulinho Vilhena é casado com Maria Luiza Silveira, de 27 anos. Ela é modelo e estudante de Direito. Os dois estão juntos desde 2019, ficaram noivos em novembro de 2022 e se casaram no civil em junho de 2023. Nesse meio tempo, ela engravidou da primeira filha do casal, Manoela, que tem previsão para nascer em agosto de 2023.

Em participação no programa Encontro, da Globo, após sair do No Limite, ele encheu a esposa de elogios. “Eu sou um cara muito melhor por conhecer essa mulher maravilhosa e que está me dando a oportunidade vivenciar a paternidade. Eu sonhava em ser pai e Deus dá a oportunidade de ser no momento certo, com a pessoa certa”, disse ele.

Em 2022, Maria Luiza enfrentou um momento delicado com sua saúde. Ela era dependente de remédio tarja preta e conseguiu superar isso com a ajuda da família e de Vilhena. “Depois de seis anos, enfrentei o vício em farmacêuticos e isso abriu meus olhos. Aprendi que, na vida, não basta ter uma carreira e profissão, a gente precisa ser feliz. Pode ser cafona dizer, mas, hoje, vivo a fase mais perfeita da minha vida e já tenho o melhor trabalho do mundo, que é ser mãe”, disse ela em entrevista na Revista CARAS recentemente, e completou: “Acho importante falarmos isso, porque é o remédio da moda da minha geração. Todo mundo quer otimizar tudo e esse medicamento faz você virar uma máquina, mas quase estragou minha vida”.