Paulinho Vilhena encanta seguidores ao compartilhar foto do casamento: “Muito amor”

O ator Paulinho Vilhena anunciou por meio das redes sociais que se casou com Maria Luiza Silveira com quem espera sua primeira filha

Neste sábado, 3, Paulinho Vilhena surpreendeu seus seguidores ao anunciar que se casou com a amada Maria Luiza Silveira. Em seu Instagram, o ator compartilhou uma foto andando de mãos dadas com a esposa no meio da rua.

No clique feito por Raquel Santos, Paulinho dispensava gravata e usava apenas um terno cinza com uma camisa branca. Já a noiva vestia blazer e calça brancos e complementou o look com uma camisa cor creme e óculos escuros.

“Casei com o amor da minha vida”, escreveu o ator que trabalhou na série “Sandy & Junior” entre os anos de 1999 e 2002 na legenda da postagem que encantou seus fãs. Nos comentários, a atriz Giovanna Lancelotti ficou encantada com os recém-casados e escreveu: “Ah que lindos”.

Os seguidores do artista também adoraram o anúncio e rasgaram elogios nos comentários da postagem. “Que maravilhosos”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “Parabéns, muito amor para vocês”. “Viva o amor”, ainda celebrou outro admirador.

Uma outra seguidora ainda escreveu: “Parabéns, que sejam felizes”. “Lindos! Parabéns! Muitas bênçãos para esta linda família que se inicia”, ainda escreveram uma outra fã nos comentários da foto compartilhada. E outra admiradora ainda desejou: “Que sejam sempre felizes”.

Vale lembrar que o ator já havia revelado para seus seguidores em suas redes sociais a data que iria se casar com a amada Maria Luiza. “Estamos quase casando”, anunciou a advogada em abril nas redes sociais do amado.

A cerimônia foi apenas para familiares e amigos próximos, o que pode ser visto na foto compartilhada pelo casal, e era um detalhe que também já havia sido anunciado por Paulinho e Maria Luiza nas redes sociais.

Família!

Em janeiro deste ano, Paulinho e Maria Luiza anunciaram que serão papais pela primeira vez! O casal compartilhou nas redes sociais uma foto romântica em Fernando de Noronha para anunciar a gravidez.

“Nós já te amamos MUITO filho(a). Que alegria começar o ano com você aqui na minha barriguinha", escreveu a futura mamãe na legenda da foto tirada na praia com ela de maiô e Paulinho tocando em sua barriga.

Um mês depois, em fevereiro, o casal já realizou um Chá Revelação em que revelaram o sexo e nome do primeiro bebê. O casal será pai da pequena Manoela.