Paulinho Vilhena anuncia que será pai pela primeira vez

Paulinho Vilhena revela que a noiva, Maria Luiza Silveira, está grávida do primeiro filho do casal

O ator Paulinho Vilhena será papai! Neste domingo, 1º, ele contou que a noiva, Maria Luiza Silveira, está grávida do primeiro filho do casal. Eles fizeram a revelação para os fãs com um ensaio fotográfico na praia feito pelo fotógrafo Neuronha.

Nas fotos feitas em Fernando de Noronha, Vilhena apareceu fazendo carinho na barriga da amada, que estava de maiô e deitada na areia.

"Nós já te amamos MUITO filho(a). Que alegria começar o ano com você aqui na minha barriguinha", disse a futura mamãe.

Vale lembrar que Paulinho Vilhena está longe das novelas desde que atuou em O Sétimo Guardião, da Globo, em 2018.

Noivado de Paulinho Vilhena e Maria Luiza

O ator Paulo Vilhena pediu a namorada Maria Luiza Silveira em casamento em novembro deste ano. O momento especial aconteceu na cidade de Amsterdã, na Holanda, enquanto os dois andavam de patins em uma pista de gelo. Em certo momento, o ator fingiu ter caído e se ajoelhou para fazer o pedido: "É sério?", perguntou a jovem.

"Hoje acordei, fui para a rua, olhei o sol e ele me disse 'Segue seu coração e pega aquele anel que você comprou naquele lugar simples, lá em Nazaré, e quando a noite cair e a lua chegar, em cima de um piso desconhecido entre se equilibrar e desequilibrar, estenda sua mão em direção a ela e peça para seguirem juntos na trilha do amor'. Amo você, noiva", legendou Paulinho.

"Eu sou a mulher mais feliz do mundo", comentou Maria Luiza na publicação.