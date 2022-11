Paulo Vilhena pede a namorada em casamento durante viagem para fora do país

O ator Paulo Vilhena se ajoelhou em uma pista de gelo na cidade de Amsterdã, na Holanda

CARAS Digital Publicado em 16/11/2022, às 07h37

O ator Paulo Vilhena (43) pediu a namorada Maria Luiza Silveira (23) em casamento. O momento especial aconteceu na cidade de Amsterdã, na Holanda, enquanto os dois andavam de patins em uma pista de gelo. Em certo momento, o ator fingiu ter caído e se ajoelhou para fazer o pedido: "É sério?", perguntou a jovem.

"Hoje acordei, fui para a rua, olhei o sol e ele me disse 'Segue seu coração e pega aquele anel que você comprou naquele lugar simples, lá em Nazaré, e quando a noite cair e a lua chegar, em cima de um piso desconhecido entre se equilibrar e desequilibrar, estenda sua mão em direção a ela e peça para seguirem juntos na trilha do amor'. Amo você, noiva", legendou Paulinho.

"Eu sou a mulher mais feliz do mundo", comentou Maria Luiza na publicação. Amigos e fãs parabenizaram o casal: "O amor contagia e transborou. Muito amor para vocês", escreveu a atriz Fernanda Rodrigues (43). "Que amor", disse Fernanda Paes Leme (39). "Parabéns que Deus conceda ainda mais amor e paz nessa união", desejou uma admiradora. "Que demais! Vocês merecem todo amor dessa vida", continuou outro.

Esse será o segundo casamento de Paulinho. Antes de Maria Luiza, o ator viveu por cinco anos com Thaila Ayala (36). Os dois chegaram a se casar em uma igrejinha de Fernando de Noronha, em 2011.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulinho Vilhena (@vilhenap)

Paulo Vilhena se declara para a namorada no The Noite

Paulo Vilhena foi entrevistado no programa The Noite, de Danilo Gentili (43), e contou com a companhia especial de sua namorada, Maria Luiza. Durante o bate-papo, ele se derreteu em elogios para a amada. “Queria dizer que você é uma mulher muito especial, muito forte e que eu amo você e admiro sua força e sua coragem”, disse ele.

A declaração de Vilhena foi feita logo após Maria Luiza contar um drama pessoal. Ela revelou que os dois ficaram um tempo separados enquanto ela se recuperava do uso de medicamentos estimulantes.