Paulo Vilhena se declara para a namorada no The Noite

Paulo Vilhena conta com a companhia da namorada no programa The Noite e fala sobre o seriado Sandy & Junior, os fãs e os transplantes capilares

CARAS Digital Publicado em 23/09/2022, às 11h35

O ator Paulo Vilhena é o entrevistado do programa The Noite, de Danilo Gentili, nesta sexta-feira, 23, e contou com a companhia especial de sua namorada, Maria Luiza. Durante o bate-papo, ele se derreteu em elogios para a amada. “Queria dizer que você é uma mulher muito especial, muito forte e que eu amo você e admiro sua força e sua coragem”, disse ele.

A declaração de Vilhena foi feita logo após Maria Luiza contar um drama pessoal. Ela revelou que os dois ficaram um tempo separados enquanto ela se recuperava do uso de medicamentos estimulantes. "Tomei durante seis anos. Comecei com 20. Depois de seis anos tomando todos os dias, me deu problema. O cérebro começou a pedir socorro, me dar crises dissociativas, não sabia onde eu estava. Passei por uma dessa com o Paulo. Por isso a gente ficou separado seis meses, eu me cuidei e aí a gente voltou", afirmou ela.

Em outro trecho da entrevista, Paulo Vilhena relembrou as várias vezes que fez transplante capilar. "Foi dando uma cagada atrás da outra. Agora está incrível. Fiz vários depois", disse ele. Então, ele ainda relembrou que exibiu uma cicatriz no couro cabeludo na época da novela Império, quando usou o cabelo raspado. “Em ‘Império’, eu fazia um esquizofrênico, que era um artista plástico. Foi o primeiro momento em que eu expus, não só a cicatriz, mas todo esse rolê de ter passado por várias tentativas de transplantes, porque tinha a ver com a situação do personagem. Fiz esse link de que a doença estava ali dentro, na cabeça do ser humano. Nessa novela eu me apeguei muito com a questão de fazer um serviço público, porque é uma doença que abarca centenas de milhares de pessoas e não se fala sobre ela", comentou.

Além disso, o ator também relembrou o fenômeno que foi fazer o seriado Sandy & Junior nos anos 2000. "[O assédio dos fãs] era bem diferente do que é hoje em dia. Era bem histérico mesmo. A possibilidade de você trombar com um artista, principalmente em Campinas, que a gente gravava lá, era muito remota", contou ele, que mantém contato com os atores do elenco até hoje. "Não é uma relação diária de se encontrar. Mas a gente se fala, se cuida, se ama. Foi um momento muito importante na trajetória de todo mundo. Já tivemos a ideia de fazer um revival do programa. A gente tem essa ideia há muito tempo, mas não de fazer só um encontro, e sim criar uma dramaturgia de como estariam os personagens hoje. Muito mais legal. Só que tem aquele contrato assinado. Os direitos são deles", afirmou.

A entrevista de Paulo Vilhena no programa The Noite será exibido na madrugada de sexta para sábado, à 1h, no SBT.

Veja as fotos da participação de Paulo Vilhena no programa The Noite:

Fotos: Lourival Ribeiro/SBT