Paulinho Vilhena oficializa data de casamento no cartório com a noiva: “Não vejo a hora!”

Paulinho Vilhena surpreende fãs ao oficializar casamento com a advogada Maria Luiza, mãe de sua primeira filha

Agora é oficial! Juntos desde 2019, o ator Paulinho Vilhena (44) já tem data para se casar com a advogada Maria Luiza Silveira. O artista oficializará seu relacionamento com a modelo nos próximos dias, em uma cerimônia no civil.

Através de suas redes sociais, o astro contou a novidade aos fãs ao surgir em um cartorio na companhia da futura esposa. "O que está acontecendo?", pergunta o ator. "Estamos quase se casando", responde a amada. "Estamos marcando a data no civil", avisa Paulinho.

No entanto, o evento será apenas para os mais chegados, os pombinhos resolveram convidar apenas os mais íntimos para celebrar a união.

Aliás, Vilhena e Luiza já até vivem juntos, mas desejam formalizar o relacionamento, já que o pedido de casamento veio em novembro do ano passado, durante uma viagem para a Holanda.

Em janeiro deste ano, eles anunciaram a gravidez de Manoela, a primeira filha do casal, através de um ensaio fotográfico em Fernando de Noronha.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE PAULINHO VILHENA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulinho Vilhena (@vilhenap)

Paulinho Vilhena anuncia que será pai pela primeira vez

O ator Paulinho Vilhena será papai! Através das redes sociais, ele contou que a noiva, Maria Luiza Silveira, está grávida do primeiro filho do casal. Eles fizeram a revelação para os fãs com um ensaio fotográfico na praia feito pelo fotógrafo Neuronha.

Nas fotos feitas em Fernando de Noronha, Vilhena apareceu fazendo carinho na barriga da amada, que estava de maiô e deitada na areia. "Nós já te amamos MUITO filho(a). Que alegria começar o ano com você aqui na minha barriguinha", disse a futura mamãe.