Lyandra Costa, filha do sertanejo Leandro, exibe nova foto do seu casamento

Filha do cantor sertanejo Leandro, Lyandra Costa exibe novas fotos com o marido e o filho durante a cerimônia de casamento: 'Para nos tornarmos uma só carne'

A influenciadora digital e médica Lyandra Costa, que é filha do cantor sertanejo Leandro (1961-1988), emocionou seus seguidores ao compartilhar novas foto do seu casamento. Desta vez, ela abriu um álbum no feed do Instagram e surgiu sorridente ao lado do marido, Lucas Santos, e também mostrou uma foto do casal com o filho, José, de 9 meses.

Na legenda, ela compartilhou trechos da Bíblia para representar este momento especial de sua vida. "“Porque aonde quer que tu fores, irei eu; e onde quer que pousares, ali pousarei eu; o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada”

Rute 1:16-17 - quero ser eternamente sua esposa e namorada. Esse foi o dia que o senhor separou para que deixássemos de ser dois, para nos tornarmos uma só carne. Deus é fiel!", disse ela.

O casamento de Lyandra e Lucas aconteceu na última terça-feira, 28, com a presença de amigos e familiares.

Lyandra Costa desabafa sobre a saudade da família

Há pouco tempo, a médica Lyandra Costa (27), que é filha do cantor sertanejo Leandro (1961-1988), ficou longe da família por causa de sua rotina profissional e desabafou nas redes sociais."Nesses últimos meses realmente estive e estou super distante da minha família, mas é o momento de vida que está me exigindo muito. Sempre falo com meus tios, primos e com minha avó. E apesar da distância física, estamos conectados espiritualmente, nos amamos muito e é isso que importa", enfatizou.

Vale lembrar que Lyandra se mudou de Goiás para o Rio de Janeiro, para se especializar em Dermatologia. "Coração pequeno com saudade dos meus amores. Falta um pedaço de mim", relatou.