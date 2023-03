Filha do sertanejo Leandro, Lyandra Costa oficializa seu casamento com Lucas Santos

Filha do cantor sertanejo Leandro, Lyandra Costa comemora seu casamento com Lucas Santos: 'Enfim, casados'

A influenciadora digital e médica Lyandra Costa, que é filha do cantor sertanejo Leandro (1961-1998) está casada! Ela oficializou sua união com Lucas Santos na última terça-feira, 28, na presença de amigos e familiares em uma cerimônia civil.

Nas redes sociais, ela compartilhou os posts de amigos com fotos do seu casamento. Nas imagens, a noiva apareceu sorridente e deslumbrante ao usar um vestido branco com renda. Por sua vez, o noivo apareceu com um terno escuro e clássico.

A cerimônia também contou com a presença dos irmãos de Lyandra, Leandro Costa, Thiago Costa e Leandrinho. “Enfim, casados! Sr. e Sra. Santos Ribeiro”, disse ela em um post.

Vale lembrar que os noivos já são pais de um menino, José, de 9 meses de vida.

Lyandra Costa fala sobre ser mãe de José

Lyandra Costadeixou os fãs apaixonados ao publicar cliques inéditos com o filho nos braços, seguida de uma linda declaração para o herdeiro.

"Saudade de quando ele nasceu! Foram dias que uma luz divina imensa invadiu e transbordou a minha vida de tanto amor e alegria que senti. Mesmo passando por momentos difíceis, os dias que antecederam a chegada dele e os dias que ele chegou foram os dias mais felizes da minha vida. Hoje estava pensando o quanto meu coração dói de amor por este menino", começou.

Continuou ela, na sequência: "Não existe amor maior do que o amor de uma mãe pelo seu filho. Falem o que quiserem (risos). Quando eu descobri que estava grávida, eu não tinha dimensão do quanto eu amaria esse filho, não tinha dimensão de quanto amor caberia no meu coração. Me tornar mãe foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida! Sério!", completou.