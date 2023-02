Lyandra Costa, filha de Leandro, se derrete ao falar do filho: "Não existe amor maior!“

Como cresceu! Lyandra Costa se derreteu por completo ao falar sobre como sua vida mudou após o nascimento do herdeiro

Na última quinta-feira, 23, Lyandra Costa (27), filha do cantor sertanejo Leandro (1961-1988), deixou os fãs apaixonados ao publicar cliques inéditos com o filho nos braços, seguida de uma linda declaração para o herdeiro.

Através dos Stories em sua conta no Instagram, a médica compartilhou diversos registros ao longo do crescimento do bebê e relatou como sua vida se transformou com a chegada do pequeno Joaquim, de apenas 09 meses, fruto do casamento com Lucas Santos.

"Saudade de quando ele nasceu! Foram dias que uma luz divina imensa invadiu e transbordou a minha vida de tanto amor e alegria que senti. Mesmo passando por momentos difíceis, os dias que antecederam a chegada dele e os dias que ele chegou foram os dias mais felizes da minha vida. Hoje estava pensando o quanto meu coração dói de amor por este menino", começou.

Continuou ela, na sequência: "Não existe amor maior do que o amor de uma mãe pelo seu filho. Falem o que quiserem (risos). Quando eu descobri que estava grávida, eu não tinha dimensão do quanto eu amaria esse filho, não tinha dimensão de quanto amor caberia no meu coração. Me tornar mãe foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida! Sério!", completou.

VEJA O STORY DE LYANDRA COSTA:

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

A FAMÍLIA AUMENTOU!

À espera do quinto filho, a viúva de Leandro (1961-1988), Andréa Mota (47), que é mãe de de Lyandra e Leandrinho (25), fruto do antigo casamento com o cantor sertanejo, revelou em suas redes sociais que iniciou um tratamento pré-parto.

"Oi, gente! Hoje eu estou aqui com essa gravidinha linda. Nós vamos começar os atendimentos fisioterapêuticos. Vou acompanhá-la desde a gravidez até pós-parto. Atendi a filha [Lyandra] e agora vou atender mamãe e o titio do José [filho de Lyandra]", disse Lorena.

"Titio do José, gente! Pensa! (risos) Estamos aqui com 30 semanas e iniciando o tratamento", explicou Andréa. "Para ela já ir preparada para o parto, sem dores, sem inchaços, e no pós-parto continuamos também com os cuidados dessa mamãe linda. Um beijo!", explicou a fisioterapeuta.