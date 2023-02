À espera do quinto filho, viúva de Leandro, ex-dupla do cantor Leonardo, dá início a tratamento pré-parto

Na reta final da gravidez, Andréa Mota, Viúva de Leandro, deu inicio ao tratamento pré-parto

Na última terça-feira, 14, a ex-modelo Andréa Mota (47), revelou em suas redes sociais que iniciou um tratamento pré-parto. À espera do quinto filho, a viúva de Leandro (1961-1988), surgiu radiante na clínica de fisioterapia ao lado da doutora, Lorena Rocha.

"Oi, gente! Hoje eu estou aqui com essa gravidinha linda. Nós vamos começar os atendimentos fisioterapêuticos. Vou acompanhá-la desde a gravidez até pós-parto. Atendi a filha [Lyandra] e agora vou atender mamãe e o titio do José [filho de Lyandra]", disse Lorena.

"Titio do José, gente! Pensa! (risos) Estamos aqui com 30 semanas e iniciando o tratamento", explicou Andréa. "Para ela já ir preparada para o parto, sem dores, sem inchaços, e no pós-parto continuamos também com os cuidados dessa mamãe linda. Um beijo!", explicou a fisioterapeuta.

Vale lembrar que Andréa é casada com Fernando Alves Carmo, com quem já tem dois filhos: Fernando e Felipe, além de Lyandra (27) e Leandrinho (25) fruto do antigo casamento com o cantor sertanejo.

VEJA O STORY DE ANDRÉA MOTA, VIÚVA DE LEANDRO:

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

VOCÊ SABIA?

Ainda recentemente, Leandro Costa (30), filho do cantor Leandro, ex-dupla do cantor Leonardo, revelou que conheceu seu pai apenas com 15 anos, após a morte do sertanejo, em 1998.

"Quem diria que um dia aquele menino nascido em Piranhas - GO, filho de mãe solteira, criado pela avó materna, que descobriu quem era realmente o pai somente quando tinha 15 anos de idade se tornaria doutor", escreveu ele, em uma publicação feita em seu perfil do Instagram.

Na sequência, ele ainda falou sobre as dificuldades que superou: "Nesta vida já dormi em colchão de palha de capim e em casa de lona, pau a pique. Agradeço a Deus por tudo, por minha família e por me proporcionar momentos que para sempre estarão guardados como aprendizado e vão servir como base para meu crescimento", completou.