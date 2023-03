Abalada, Lyandra Costa faz desabafo sincero ao falar da família: "Estou distante!"

A filha de Leandro, Lyandra Costa comoveu os fãs ao fazer desabafo sincero sobre sua família; veja o motivo

A médica Lyandra Costa (27), que é filha do cantor sertanejo Leandro (1961-1988), desabafou nesta sexta-feira, 03, sobre como está sua relação com a família. Abalada emocionalmente, a jovem contou que nunca esteve tão distante de casa, como nesses últimos meses, devido a sua nova rotina profissional.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora publicou um vídeo nos Stories e deu detalhes dos desafios que está enfrentando longe dos entes queridos.

"Nesses últimos meses realmente estive e estou super distante da minha família, mas é o momento de vida que está me exigindo muito. Sempre falo com meus tios, primos e com minha avó. E apesar da distância física, estamos conectados espiritualmente, nos amamos muito e é isso que importa", enfatizou.

Vale lembrar que Lyandra se mudou de Goiás para o Rio de Janeiro, para se especializar em Dermatologia. "Coração pequeno com saudade dos meus amores. Falta um pedaço de mim", relatou.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE LYANDRA COSTA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LYANDRA (@lyandramotacosta)

AMOR DE MÃE!

Lyandra Costadeixou os fãs apaixonados ao publicar cliques inéditos com o filho nos braços, seguida de uma linda declaração para o herdeiro.

"Saudade de quando ele nasceu! Foram dias que uma luz divina imensa invadiu e transbordou a minha vida de tanto amor e alegria que senti. Mesmo passando por momentos difíceis, os dias que antecederam a chegada dele e os dias que ele chegou foram os dias mais felizes da minha vida. Hoje estava pensando o quanto meu coração dói de amor por este menino", começou.

Continuou ela, na sequência: "Não existe amor maior do que o amor de uma mãe pelo seu filho. Falem o que quiserem (risos). Quando eu descobri que estava grávida, eu não tinha dimensão do quanto eu amaria esse filho, não tinha dimensão de quanto amor caberia no meu coração. Me tornar mãe foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida! Sério!", completou.