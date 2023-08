Jonathan Scott, de 'Irmãos à obra', anuncia que está noivo da atriz Zooey Deschanel

Ele vai casar! Jonathan Scott, que é um dos gêmeos do programa Irmãos à Obra, pede a namorada em casamento e ela mostra o anel de noivado

O apresentador Jonathan Scott, que é um dos gêmeos do programa Irmãos à Obra, vai se casar! Nesta semana, ele anunciou que pediu a namorada, a atriz Zooey Deschanel, em casamento com direito a anel de noivado luxuoso. Nas redes sociais, os dois posaram sorridentes enquanto a jovem exibia o seu anel sofisticado.

Eles namoram há quatro anos e o noivado aconteceu no domingo, 13, durante uma viagem deles para a Escócia . Os dois filhos dela, Elsie, de 8 anos, e Charlie, de 6 anos, estavam presentes na hora do noivado. “O para sempre começa agora”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que Jonathan e Zooey se conheceram em agosto de 2019 durante as gravações do programa What Am I Eating?, quando estiveram na atração com seus irmãos e saíram para curtir um karaokê após o trabalho. Na época, ela estava se separando do seu ex-marido, Jacob Pechenik.

Eles assumiram o namoro poucos meses depois do primeiro encontro e passaram a pandemia de Covid-19 juntos, o que os aproximou ainda mais. Eles compraram a primeira casa juntos em junho de 2020, com cinco quatros em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Este não é o primeiro casamento de Jonathan Scott. Anteriormente, ele já foi casado com Kelsy Ully, que é uma coordenadora de voo, mas eles se separaram em 2010. Antes de conhecer Zooey, ele namorou com a produtora Jacinta Kuznetsov, de quem se separou em 2018.

Drew Scott apresenta seu filho

Há pouco tempo, o astro Drew Scott (44), que protagoniza o programa Irmãos à Obra ao lado de Jonathan, mostrou as primeiras fotos com o filho recém-nascido, Parker James Scott, e a esposa, Linda Phan (37), nas redes sociais. No último final de semana, ele posou com o bebê no colo para celebrar o Dia dos Pais norte-americano.

“Meu primeiro Dia dos Pais. Eu sou muito grato por ter esse pequeno nugget e Linda em minha vida”, disse ele na legenda.

O bebê nasceu no dia 4 maio e foi muito celebrado pelo casal. “Nossas vidas mudaram para sempre”, disse ele. Então, Linda completou: “Nosso novo bebê é saudável e adorável. Estou feliz que ele finalmente está aqui. Ainda estou maravilhada e incrédula. Sinto que cada passo desta gravidez levou um tempo para me ajustar. E então, assim que eu quase me ajusto, é a hora da próxima etapa. Eu sinto que estou sempre brincando meus sentimentos”, contou.