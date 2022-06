Drew Scott, do Irmãos à Obra, mostra as primeiras fotos com o filho no colo

Drew Scott, um dos gêmeos do programa Irmãos à Obra, apareceu com o filho no colo e ao lado da esposa

CARAS Digital Publicado em 22/06/2022, às 16h50

O astro Drew Scott (44), que protagoniza o programa Irmãos à Obra ao lado de Jonathan, mostrou as primeiras fotos com o filho recém-nascido, Parker James Scott, e a esposa, Linda Phan (37), nas redes sociais. No último final de semana, ele posou com o bebê no colo para celebrar o Dia dos Pais norte-americano.

“Meu primeiro Dia dos Pais. Eu sou muito grato por ter esse pequeno nugget e Linda em minha vida”, disse ele na legenda.

O bebê nasceu no dia 4 maio e foi muito celebrado pelo casal. “Nossas vidas mudaram para sempre”, disse ele. Então, Linda completou: “Nosso novo bebê é saudável e adorável. Estou feliz que ele finalmente está aqui. Ainda estou maravilhada e incrédula. Sinto que cada passo desta gravidez levou um tempo para me ajustar. E então, assim que eu quase me ajusto, é a hora da próxima etapa. Eu sinto que estou sempre brincando meus sentimentos”, contou.

Drew Scott mostra fotos com o filho e a esposa: