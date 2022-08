Jennifer Lopez mostra a primeira foto vestida de noiva para seu casamento

Jennifer Lopez surpreende ao mostrar sua maquiagem impecável para o seu casamento com Ben Affleck na Geórgia, Estados Unidos

A atriz e cantora Jennifer Lopez agitou as redes sociais nesta terça-feira, 23, ao mostrar a sua primeira foto vestida de noiva após o segundo casamento com o ator Ben Affleck. A cerimônia aconteceu no último final de semana na Geórgia, nos Estados Unidos.

No Instagram, a estrela apareceu em uma foto de zoom do seu rosto, com a maquiagem caprichada e um véu branco. Por enquanto, a estrela não mostrou uma foto de corpo inteiro do seu vestido de noiva, que foi feito pela grife Ralph Lauren. “Primeira foto do meu visual para o casamento”, disse ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jennifer Lopez (@jlo)

O segundo casamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck

Após a cerimônia de casamento surpresa em Las Vegas no mês de julho, Ben Affleck e Jennifer Lopez oficializaram a união com uma festança na Geórgia, Estados Unidos, no último sábado, 21.

Segundo o site da revista People, a noiva usou um vestido branco com cauda longa e véu da grife Ralph Lauren. Enquanto isso, o noivo usou um smoking com jaqueta branca e calça preta. A celebração aconteceu com a presença de amigos e familiares. Entre os convidados estavam Matt Damon, Kevin Smith e Patrick Whitesell.

A decoração foi feita com itens brancos, muitas flores e um piano branco. O casamento ainda teve queima de fogos. Os noivos organizaram uma festa pré-casamento, a cerimônia e muita diversão para os convidados.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!