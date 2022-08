Ben Affleck e Jennifer Lopez se casam pela segunda vez em menos de um mês

Saiba como foi o segundo casamento de Ben Affleck e Jennifer Lopez. Os dois se casaram na Geórgia, Estados Unidos, neste final de semana

CARAS Digital Publicado em 21/08/2022, às 15h31

O ator Ben Affleck e a cantora e atriz Jennifer Lopez se casaram pela segunda vez em menos de um mês. Após a cerimônia surpresa em Las Vegas, os dois oficializaram a união com uma festança na Geórgia, Estados Unidos, no último sábado, 21.

Segundo o site da revista People, a noiva usou um vestido branco com cauda longa e véu da grife Ralph Lauren. Enquanto isso, o noivo usou um smoking com jaqueta branca e calça preta. A celebração aconteceu com a presença de amigos e familiares. Entre os convidados estavam Matt Damon, Kevin Smith e Patrick Whitesell.

A decoração foi feita com itens brancos, muitas flores e um piano branco. O casamento ainda teve queima de fogos. Os noivos organizaram uma festa pré-casamento, a cerimônia e muita diversão para os convidados.

Relembre como foi o casamento de Ben Affleck e Jennifer Lopez em Las Vegas:

O casamento de Ben Affleck e Jennifer Lopez aconteceu em uma capela de Las Vegas. Em uma newsletter, ela contou detalhes de como foi a celebração. “Conseguimos. Amor é lindo. Amor é gentil. E parece que o amor é paciente. 20 anos de paciência. Exatamente o que nós queríamos. Na noite passada nós foramos para Las Vegas, ficamos na fila para a licença junto com outros quatro casais, todos fazendo a mesma jornada para se casar na capital do casamento. Nós chegamos na capela perto da meia-noite. Eles gentilmente ficaram abertos até tarde por alguns minutos, nos deixaram tirar fotos em um Cadillac conversível rosa, evidentemente usado pelo próprio rei (mas se quiséssemos a presença de Elvis, era um custo a mais e ele estava dormindo)”, disse ela.

Jennifer Lopez ainda contou que usou um vestido de um filme antigo, que estava guardado há muito tempo, e uma jaqueta de Ben para a cerimônia e tiveram as melhores testemunhas da união. Ela contou que eles leram seus votos na capela e trocaram as alianças. “Foi o melhor casamento que nós poderíamos imaginar”, disse ela.

Logo depois, a noiva ainda declarou: “Eles estavam certos quando disseram: 'tudo o que vocês precisam é amor'. Somos muito gratos por ter isso em abundância, uma nova família maravilhosa de cinco filhos incríveis e uma vida que nunca tivemos mais motivos para esperar. O amor é uma grande coisa, talvez a melhor das coisas – e vale a pena esperar”.

