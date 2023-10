Filha de Carolina Ferraz se casa e a mãe mostra as fotos

Carolina Ferraz celebra o casamento de sua filha, Valentina Ferraz Cohen, com um norte-americano

A atriz Carolina Ferraz está radiante com uma nova fase na vida da filha, Valentina Ferraz Cohen. A jovem se casou com o empresário norte-americano Samraan Husain, que é herdeiro de indianos, no dia 11 de outubro de 2023 em uma cerimônia civil na cidade de Malibu, na Califórnia. Os dois estão juntos há sete anos e ficaram noivos em outubro de 2022.

As fotos da cerimônia e do almoço para os convidados foram exibidas por Carolina em um post no Instagram. Na legenda, ela demonstrou o seu orgulho ao ver a filha dando um novo passo na vida pessoal.

“Minha filha linda se casou há alguns dias e não consigo traduzir minhas emoções em palavras… Muitas alegrias aos noivos nessa nova etapa da vida. Meu coração será sempre seu e da sua nova família que se inicia. Love you two guys”, disse ela.

Além disso, Carolina Ferraz contou à Coluna Play, do Jornal O Globo, que a filha planeja uma grande festa de casamento para 2024. "Ainda estão em dúvida se vão fazer na Índia ou no Brasil. Mas os amigos dele de lá querem que seja aqui, porque nunca vieram para cá. Querem conhecer o Brasil, acham que essa seria uma ótima oportunidade. Estamos aguardando. O que eles decidirem para mim estava bom. Seria festão mesmo. Misturar tradição brasileira com indiana. Chamar todo mundo", contou.

Vale lembrar que Valentina é fruto do antigo relacionamento de Carolina Ferraz com o italiano Mario Cohen, de quem ela se separou em 1998. Além dela, a apresentadora também é mãe de Isabel, de 8 anos, fruto do antigo relacionamento com o médico Marcelo Marins, de quem ela se separou em 2018.

View this post on Instagram A post shared by Carolina Ferraz (@carolinaferraz)

Carolina Ferraz está na Record TV

Hoje em dia, Carolina Ferraz é contratada da Record TV e apresenta o Domingo Espetacular. Recentemente, ela foi alvo de rumores de que poderia sair da emissora, mas tudo foi desmentido pela assessoria de imprensa da Record.

Na mensagem, a equipe de comunicação da Record confirmou que Ferraz segue contratada e que é CLT na emissora. "A Record TV vem informar que a apresentadora Carolina Ferraz permanece no Domingo Espetacular. A informação de que a profissional teria seu contrato com vencimento no fim do mês é fantasiosa. Como é de conhecimento de todos e já informado pela assessoria de imprensa da emissora em diversas ocasiões, Carolina é contratada pelo regime CLT, portanto sem contrato de duração específica", informaram.

Na sequência, a emissora informou que a apresentadora é elogiada nos bastidores do canal. "Também é ficção e contra as normas do verdadeiro jornalismo, a afirmação feita sem provas de que a emissora esteja insatisfeita com a apresentadora. Ao contrário, Carolina é elogiada e bem avaliada pela direção e colaboradores da empresa, estando sempre disposta a realizar todos os trabalhos propostos com o profissionalismo conhecido em toda sua carreira. A Record TV preza pelo respeito aos seus funcionários e repudia notas ou “reportagens” que desmereçam seus colaboradores", finalizaram.