Carolina Ferraz vai sair do Domingo Espetacular? Record se pronuncia

Record TV desmente rumores envolvendo a suposta saída de Carolina Ferraz do programa Domingo Espetacular

A assessoria de imprensa da Record TV se pronunciou nesta sexta-feira, 28, sobre os rumores de que a apresentadora Carolina Ferraz poderia sair do comando do programa Domingo Espetacular. A emissora veio à público por meio de uma nota oficial para rebater os boatos de que a artista poderia deixar a emissora.

Na mensagem, a equipe de comunicação da Record confirmou que Ferraz segue contratada e que é CLT na emissora. "A Record TV vem informar que a apresentadora Carolina Ferraz permanece no Domingo Espetacular. A informação de que a profissional teria seu contrato com vencimento no fim do mês é fantasiosa. Como é de conhecimento de todos e já informado pela assessoria de imprensa da emissora em diversas ocasiões, Carolina é contratada pelo regime CLT, portanto sem contrato de duração específica", informaram.

Na sequência, a emissora informou que a apresentadora é elogiada nos bastidores do canal. "Também é ficção e contra as normas do verdadeiro jornalismo, a afirmação feita sem provas de que a emissora esteja insatisfeita com a apresentadora. Ao contrário, Carolina é elogiada e bem avaliada pela direção e colaboradores da empresa, estando sempre disposta a realizar todos os trabalhos propostos com o profissionalismo conhecido em toda sua carreira. A Record TV preza pelo respeito aos seus funcionários e repudia notas ou “reportagens” que desmereçam seus colaboradores", finalizaram.

Carolina Ferraz diz se voltaria a atuar em novelas

Afastada das novelas há alguns anos, Carolina Ferraz não tem planos de voltar a atuar neste tipo de projeto, mas não descarta futuros convites. “Nunca direi nunca. Eu sou atriz, amo meu ofício. Sou uma atriz de formação”, afirmou ela em conversa no Otalab, do UOL, e continuou: “Eu acho que novela, eu já fiz tudo, já trabalhei com todos os diretores, tem uma nova geração de mulheres trabalhando, muito bacanas. Eu trabalhei quando elas estavam começando. Eu tive poucas oportunidades de trabalhar com diretoras mulheres. E foram muito legais as experiências que tive. Eu me dei muito bem com a Amora Mautner, foi muito legal”.