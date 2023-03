Carolina Ferraz desabafa ao falar do assassinato do seu pai: 'Foi terrível'

Carolina Ferraz relembra a morte trágica do seu pai, que foi assassinado com seis tiros: 'Eu vivi muito tempo em luto'

A atriz e apresentadora Carolina Ferraz (55) relembrou a morte do seu pai, Ladislau Noel Ferraz, que faleceu quando a artista tinha apenas 14 anos de idade. Ele foi assassinado com seis tiros. Agora, em entrevista no Otalab, do UOL, ela contou sobre o período do luto.

“Foi terrível. E eu acho que por ser a mais nova na minha casa, eu pude sofrer. Eu me descabelei, eu chorei, eu fiquei péssima, eu demorei para superar o luto . Eu vivi muito tempo em luto”, disse ela.

E completou: “Eu era adolescente e foi difícil entender esse processo de dor e do luto. Eu vivi o luto e foi transformador saber que a gente pode sentir dor e que a única maneira de superar a dor é viver aquilo”.

Carolina Ferraz diz se voltaria a atuar em novelas

Afastada das novelas há alguns anos, Carolina Ferraz não tem planos de voltar a atuar neste tipo de projeto, mas não descarta futuros convites. “Nunca direi nunca. Eu sou atriz, amo meu ofício. Sou uma atriz de formação”, afirmou ela, e continuou: “Eu acho que novela, eu já fiz tudo, já trabalhei com todos os diretores, tem uma nova geração de mulheres trabalhando, muito bacanas. Eu trabalhei quando elas estavam começando. Eu tive poucas oportunidades de trabalhar com diretoras mulheres. E foram muito legais as experiências que tive. Eu me dei muito bem com a Amora Mautner, foi muito legal”.

Carolina Ferraz exibe boa forma em dia na praia

A atriz Carolina Ferraz (55) curtiu alguns dias de folga em Trancoso, na Bahia, e registrou a sua alegria em fotos durante um lindo dia de sol. A artista foi fotografada usando um biquíni preto fininho e uma camisa colorida. Para completar o visual, ela colocou um chapéu e óculos escuros. Na imagem, a estrela ostentou o seu corpão sarado e a barriga reta ao caprichar na pose.

“Último dia de sol na Bahia! Me joguei gente, estou voltando toda trabalhada na morenice”, disse ela na legenda. Atualmente, a atriz e apresentadora está no ar na Record TV no programa Domingo Espetacular.