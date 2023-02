Aos 55 anos, Carolina Ferraz exibe barriga reta ao usar biquíni fininho

Bronzeada, Carolina Ferraz ostenta o corpaço absurdo ao mostrar como curtiu os dias de carnaval longe da folia

A atriz Carolina Ferraz (55) agitou as redes sociais nesta terça-feira, 21, ao compartilhar novas fotos de biquíni na praia. A estrela foi passar os dias de carnaval em Trancoso, na Bahia, e registrou a sua alegria em fotos durante um lindo dia de sol.

A artista foi fotografada usando um biquíni preto fininho e uma camisa colorida. Para completar o visual, ela colocou um chapéu e óculos escuros. Na imagem, a estrela ostentou o seu corpão sarado e a barriga reta ao caprichar na pose.

“Último dia de sol na Bahia! Me joguei gente, estou voltando toda trabalhada na morenice”, disse ela na legenda. Atualmente, a atriz e apresentadora está no ar na Record TV no programa Domingo Espetacular.

Carolina Ferraz faz rara aparição com a filha mais velha

A atriz Carolina Ferraz contou com a companhia da filha mais velha, Valentina (28), ao curtir uma noite no cinema. As duas foram prestigiar o lançamento do filme O Debate em um cinema de São Paulo na noite de quinta-feira, 25.

Durante o evento, elas posaram juntas e destacaram o quanto estão parecidas. Elas levam uma vida discreta e longe dos holofotes, com raras aparições juntas em público. Carolina também é mãe de Izabel (8).

Foto: Marcelo Sá Barretto / AgNews