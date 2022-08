Carolina Ferraz faz rara aparição com a filha mais velha, Valentina

Carolina Ferraz surge com a filha mais velha em noite especial e a semelhança entre elas rouba a cena

CARAS Digital Publicado em 25/08/2022, às 09h56

A atriz Carolina Ferraz (54) contou com a companhia da filha mais velha, Valentina (27), ao curtir uma noite no cinema. As duas foram prestigiar o lançamento do filme O Debate em um cinema de São Paulo na noite de quinta-feira, 25.

Durante o evento, elas posaram juntas e destacaram o quanto estão parecidas. Elas levam uma vida discreta e longe dos holofotes, com raras aparições juntas em público.

Carolina também é mãe de Izabel (7). Atualmente, a atriz e apresentadora está no ar na Record TV no programa Domingo Espetacular.

Mãe de duas garotas, Carolina Ferraz vem impressionando na rede social ao mostrar seu corpo real em cliques de biquíni e até em vídeo dançando.

Confira as fotos de Carolina Ferraz com a filha Valentina:

Fotos: Marcelo Sá Barretto / AgNews