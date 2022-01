De top, Carolina Ferraz surpreende ao mostrar barriga real em vídeo

Apresentadora Carolina Ferraz dançou em vídeo mostrando o abdômen e chamou a atenção na rede social

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 08h51

A apresentadora Carolina Ferraz (53) chamou a atenção ao compartilhar um vídeo dançando.

Nesta terça-feira, 25, a artista falou sobre felicidade na rede social ao surgir toda contente curtindo um som no registro.

De top, Carolina Ferraz exibiu sua barriga sequinha e esbanjou beleza natural ao surgir sem nenhuma produção.

"É isso gente, viver e não ter a vergonha de ser feliz! Muito obrigada à todas as mensagens lindas e carinhosas. Eu sigo feliz e animada como vocês podem ver. Love you all", declarou ela na legenda.

Nos comentários, os internautas encheram a apresentadora da Record TV de elogios. "Gente de verdade", admiraram. "Feliz, animada e gata", admiraram outros.

Ainda recentemente, Carolina Ferraz surpreendeu ao montar um look cheio de estilo com barriga de fora.

Aos 53 anos, a famosa vem surpreendendo na rede social ao mostrar seu corpo real em fotos de biquíni.

Veja o vídeo de Carolina Ferraz: