Otaviano Costa celebra nova temporada do Otalab: 'Uma extensão da minha casa'

Otaviano Costa conta sobre os desafios que superou durante a criação do programa Otalab: 'Deu super certo'

O apresentador Otaviano Costa (49) está radiante com o início de mais uma temporada do programa Otalab, que é exibido no site UOL. O projeto voltou ao ar nesta terça-feira, 14, para uma nova temporada com novidades. O programa de estreia contou com a presença da atriz Débora Nascimento (37) e também trouxe um novo cenário para a atração, que agora tem a estética de um contêiner. Em conversa com o site CARAS Digital, o comunicador contou mais sobre os bastidores do seu projeto.

O marido da atriz Flávia Alessandra (48) contou sobre a alegria de ver uma nova temporada no ar e repleta de convidados. "[O Otalab] É como se fosse uma extensão da minha casa que me deixa muito feliz e realizado. De algo que era inicialmente um sonho e se tornou realidade. Se mostrou potente e essa é a grande característica dele, é potente. Por mais que seja um estúdio de característica pequena e média, ele é muito potente. Já realizamos muitas coisas aqui como esse programa do UOL, grandes lives, produções publicitárias e se demonstrou potente. E ele não vai parar. Eu quero ampliar ainda mais, dobrar de tamanho e a expectativa é com ainda mais tração para outras condições maiores ainda", disse ele.

Então, ele relembrou os desafios do programa, que começou em julho de 2020, durante a pandemia de Covid-19. "O que mais me marcou foi o desafio gigantesco que tivemos na vida e na profissão de realizar isso que nós somos hoje. No meio da pandemia, eu lembro dos desafios completos que gerou muito estresse, muitos cuidados e gerou muito aprendizado para todos nós.Todos os cuidados na realização que exigia um protocolo, uma psicologia. Medos que vencemos e que unidos nós nos mantivemos durante todo o processo para entregar o que nós somos hoje, então isso me marcou muito. O espírito de equipe, de conscientização( que todo mundo tinha muito cuidado) e isso gerou um desafio muito grande. O programa era feito com umas 40 pessoas, fomos obrigados a fazer com 6/7 pessoas. Mas conseguimos fazer. Marcou muito a implementação, especialmente nesse primeiro ano de “OTALAB”, declarou.

Otaviano Costa revelou quais foram os momentos com os convidados que mais o marcaram até aqui. "Tiveram muitas histórias com os convidados. Um momento divertido, foi de um passarinho fazendo coco na cabeça do Carlinhos Maia, uma entrevista com o Paulo Ricardo que o sinal caía toda hora e eu e Ingrid Guimarães imitando o ‘gemidão’ do whatsapp. Foram várias situações nesse palco que já nos divertimos muito", afirmou.

Por fim, ele contou sobre a criação da nova temporada do programa. "Temos uma equipe muito competente, muito talentosa e todo mundo na sua maioria online. Criamos um processo muito legal de criação. Fizemos uma reunião de avaliação do ano passado e entendemos também o que poderia ser feito além, onde é que a gente poderia estar mais nesse brainstorming, nessa reunião de criação nossa.Entendemos que era possível fazer um novo caminho, que fugisse um pouco daquele local, das platéias, da banda, para propor uma nova identidade visual, que virou esse contêiner. Também temos uma nova proposta de conteúdo, de formato, com novos quadros e com esse local mais intimista, que vai ao encontro do que foram as temporadas de verão e de inverno do ano passado. E deu super certo. A criação funcionou super bem. Para cada programa vai ter um tema que tem a ver com o conteúdo do nosso convidado", declarou.