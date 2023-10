Qual é a profissão da filha de Carolina Ferraz que acaba de se casar? Saiba o que ela faz na vida profissional

Filha mais velha de Carolina Ferraz, Valentina Ferraz Cohen trabalha com a mãe em projeto fora da TV. Saiba mais!

Nesta semana, a apresentadora e atriz Carolina Ferraz encantou ao revelar que sua filha mais velha, Valentina Ferraz Cohen, se casou com o empresário norte-americano Samraan Husain em uma cerimônia civil na Califórnia, EUA. Agora, que tal saber mais sobre a herdeira da artista brasileira?

Valentina Ferraz Cohen é fruto do antigo relacionamento de Carolina Ferraz com o publicitário Mario Cohen. Ela é formada em econometria, matemática e relações internacionais. Durante parte de sua vida, ela morou no exterior para estudar e trabalhar.

Hoje em dia, Valentina é empresária ao lado da mãe. A jovem é CEO da marca Cimples, que é especializada em produtos para a casa e cozinha e foi fundada por mãe e filha. Nas redes sociais, Valentina diz que é co-fundadora da marca .

Falando em redes sociais, a jovem é discreta na internet. Ela tem um perfil aberto no Instagram, no qual posta fotos de viagens de momentos especiais com a mãe, a irmã caçula, Isabel, o marido e seus amigos.

Carolina Ferraz mostra fotos do casamento de Valentina Cohen

A atriz Carolina Ferraz está radiante com uma nova fase na vida da filha, Valentina Ferraz Cohen. A jovem se casou com o empresário norte-americano Samraan Husain, que é herdeiro de indianos, no dia 11 de outubro de 2023 em uma cerimônia civil na cidade de Malibu, na Califórnia. Os dois estão juntos há sete anos e ficaram noivos em outubro de 2022.

As fotos da cerimônia e do almoço para os convidados foram exibidas por Carolina em um post no Instagram. Na legenda, ela demonstrou o seu orgulho ao ver a filha dando um novo passo na vida pessoal. “Minha filha linda se casou há alguns dias e não consigo traduzir minhas emoções em palavras… Muitas alegrias aos noivos nessa nova etapa da vida. Meu coração será sempre seu e da sua nova família que se inicia. Love you two guys”, disse ela.

Além disso, Carolina Ferraz contou à Coluna Play, do Jornal O Globo, que a filha planeja uma grande festa de casamento para 2024. "Ainda estão em dúvida se vão fazer na Índia ou no Brasil. Mas os amigos dele de lá querem que seja aqui, porque nunca vieram para cá. Querem conhecer o Brasil, acham que essa seria uma ótima oportunidade. Estamos aguardando. O que eles decidirem para mim estava bom. Seria festão mesmo. Misturar tradição brasileira com indiana. Chamar todo mundo", contou.