Atriz de Poliana Moça, Bel Moreira revela que está noiva: 'Vamos casar'

Bel Moreira e namorada, Halana Lacerda, anunciam o noivado com fotos especiais e declaração de amor na internet

A atriz Bel Moreira, que interpretou a Raquel nas novelas As Aventuras de Poliana e Poliana Moça, do SBT, está noiva! Neste final de semana, ela anunciou que vai se casar com a namorada, a produtora e criadora de conteúdo Halana Lacerda. As duas estão juntas há cerca de dois anos e anunciaram o noivado com um álbum de fotos no Instagram após viagem para Paris, na França.

Nas imagens, Bel e Halana apareceram exibindo as alianças de noivado. Enquanto isso, na legenda, Halana se declarou para a amada ao anunciar a novidade na vida delas. "Eu vou me casar. A cada 30 segundos eu repito essa frase a mim mesma pra ter certeza de que não estou sonhando acordada. Eu vou me casar. Não imaginava viver isso nem nos meus melhores sonhos. Eu vou me casar. Nunca foi o meu sonho, ou melhor, nunca tinha sido até eu conhecer a Isabella. Eu vou me casar", disse ela.

E completou: "Essa mulher ressignificou o amor pra mim, me faz flutuar, me mostrou que existe um amor que não machuca, um amor que fortalece, que me dá vontade de chorar de alegria. Eu vou me casar. Eu avisei que repetia demais essa frase. Eu vou me casar, e as minhas pernas estremecem toda vez que olho pra minha mão e vejo essa aliança dourada. Obrigada a todos vocês que sempre nos apoiam, nos enchem de carinho, e sempre estão com a gente. Amamos vocês! NÓS VAMOS NOS CASAR!".

Bel Moreira fala da bissexualidade

Há pouco tempo, Bel Moreira contou sobre a decisão de assumir sua bissexualidade publicamente. "É importante para mim ser sincera e autêntica. Não mudaria nada a meu respeito pelo público. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muita consciência sobre como as minhas ações podem influenciar as diversas pessoas que me acompanham. Meu foco é mostrar quem eu sou com responsabilidade", disse ela na revista Quem.

Então, ela ainda contou que não teve problema em falar de sua orientação sexual com a sua família. "Não tive problema algum para me assumir, não tive dúvidas sobre o respeito e dignidade com que seria acolhida por todos. Sou muito apegada a meus pais, minhas irmãs e minha avó! E com todos, a conversa foi tranquila, amorosa e especial", comentou.