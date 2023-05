Bel Moreira desabafa sobre bissexualidade e revela inspiração para série

Em entrevista à CARAS, Bel Moreira contou falou sobre estreia da série Dois Tempos do Star+ e desabafou detalhe sobre sua sexualidade

A atriz Bel Moreira (24) está mega animada com sua estreia no streaming. A famosa é destaque da série Dois Tempos, da plataforma Star+, onde interpreta a fofa influenciadora Gabi. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz contou um pouco de suas inspirações para a personagem e deu detalhes da vida pessoal, como sua bissexualidade.

"Eu amei essa personagem, ela é tudo. Ela foi muito divertida, muito engraçada. Busquei referências diferentes, tem um pouco da Jules, de Euphoria, um pouco da Karen, de Meninas Malvadas. Fui muito para as patricinhas, as meninas que usavam rosa e looks estranhos", disse.

Assim como sua personagem, Bel ama as redes sociais e adora consumir os mais variados conteúdos, no entanto, ela confessa que já teve uma relação de amor e ódio com a internet: "Já tive muitas questões com isso de exposição, de internet e por um tempo cheguei a achar um pouco estranho".

"Mas hoje em dia eu tenho uma relação super tranquila, eu adoro postar coisas, consumir conteúdo. Gosto de aprender coisas pela internet e muito da minha personalidade eu formei a partir dela", afirmou ela, que adora assistir vídeos de limpeza e dicas que facilitam a vida adulta.

Em 2022, Bel Moreira chamou atenção ao falar abertamente sobre sua bissexualidade. Na época, o assunto causou o maior burburinho por ter sido revelado durante um bate-papo com Silvio Santos, enquanto ela divulgava a novela Poliana Moça. Segundo a jovem, ela temia a reação do público.

" A minha sexualidade nunca foi uma polêmica, ela nunca foi algo que eu precisava dar explicação dentro da minha casa, dentro do meu grupo de amigos. Isso foi tudo natural . Então falar com naturalidade sobre isso, sempre foi o meu normal, nunca existiu uma anormalidade", declarou.

“ Depois que eu sai do armário, nada vai botar nele de novo. Eu não volto para o armário de jeito nenhum ”, completou ela, que há quase dois anos namora com Halana Lacerda.

Leia também: Atriz de 'Poliana Moça', Bel Moreira vence barreiras e assume rédeas de sua vida

AUTENTICIDADE

A busca pela naturalidade é algo que Bel faz questão de reafirmar e defender sempre que possível. A artista conta que isso também está presente em seu novo trabalho, o qual aponta a liberdade como um grande destaque.

Questionada sobre fazer parte de uma série que aborda temas como racismo e feminismo, a famosa disse que se sente muito representada e feliz de poder estar presente em uma produção que conversa diretamente com sua geração .

"É muito bom e deixa o projeto mais especial. Acima de tudo, por conta dessas pautas estarem dentro da narrativa, mas não de uma forma panfletária e sim natural, como acontece no dia a dia, deixa tudo mais rico e muito próximo do que é a minha reação. Enquanto eu fazia essa série, tudo estava dentro do meu próprio universo, da galera da minha idade, conversa muito com minha geração ", disse.

Mas errado quem pensa que apenas a geração Z vai gostar da série: "Tem público para tudo. Até minha avó está assistindo streaming, então acho que a internet trouxe esse é um ponto positivo".