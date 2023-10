Alex Telles se casa com Vitoria Schneider em cerimônia luxuosa nas Maldivas

O jogador de futebol Alex Telles comemora seu casamento com Vitoria Schneider durante viagem especial para as Ilhas Maldivas

O jogador de futebol Alex Telles, que faz parte da Seleção Brasileira de Futebol e também joga no Al-Nassr, na Arábia Saudita, se casou com a esposa, Vitoria Schneider, em cerimônia luxuosa nas Ilhas Maldivas. Os dois já são casados no civil há um ano, mas decidiram renovar os votos com uma celebração ao ar livre durante a viagem do casal.

Nas redes sociais, Vitoria mostrou as fotos do grande dia ao lado do marido. A cerimônia intimista aconteceu com vista para o mar paradisíaco da região e apenas com a presença do casal e do celebrante. A noiva usou um vestido branco simples e ele apareceu com um modelito bege. O cenário da união foi decorado com pétalas de rosas vermelhas.

Na legenda do post, a noiva falou sobre o amor deles. "O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Grata a Deus por nosso amor! Te amo! 1 ano", disse ela.

Os dois são pais de uma menina, Antonella, que nasceu em janeiro deste ano.

Vale lembrar que Alex Telles jogou pela seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. A esposa dele foi até o Catar para acompanhar o desempenho do amado em campo. Porém, eles voltaram para casa antes da eliminação do Brasil da Copa. Isso porque o jogador se machucou.

Em um jogo da seleção, Alex Telles sofreu uma lesão no joelho e precisou sair do time. Ele voltou para casa antes do previsto para poder se cuidar e iniciar o tratamento.