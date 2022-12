Fora da Copa do Mundo, Alex Telles exibe beijo na noiva em dia de jogo da seleção

Alex Telles acompanha jogo da seleção brasileira com a noiva após se machucar durante a Copa do Mundo do Catar

O jogador de futebol Alex Telles deixou a Copa do Mundo do Catar há alguns dias após sofrer uma lesão em campo durante um jogo. Agora, ele está acompanhando os jogos da seleção brasileira direto da Espanha e mostrou uma nova foto com a noiva, Vitória Telles.

Nesta sexta-feira, 9, o Brasil jogou contra a Croácia e Telles acompanhou o jogo em sua casa. Nos stories do Instagram, ele mostrou uma foto dando um beijo na noiva, que está grávida. “Vamos, Brasil!”, disse ele.

Vale lembrar que Alex Telles se machucou ainda durante os jogos da fase de grupo da Copa do Mundo e foi afastado com uma lesão no joelho. Para se recuperar, ele deixou a seleção e voltou para casa para fazer o tratamento. O jogador de futebol Gabriel Jesus também se machucou na mesma época e precisou passar por uma cirurgia no joelho.

Noiva de Alex Telles mostra a decoração do quarto da filha

Grávida, a influenciadora Vitoria Telles (27), mulher do jogador da Seleção Brasileira Alex Telles (29), mostrou detalhes da decoração escolhida para o quartinho da filha, Antonella, que está perto de nascer.

O quartinho da pequena já conta com uma parede decorada com desenhos de flores penduradas do teto. Todos os móveis são brancos com detalhes de madeira crua, com bastante espaço para detalhes, que são em rosa, se destacando. As almofadas do berço e a almofada de amamentação estão bordadas com um monograma com a letra “A”, de Antonella.