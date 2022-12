Noiva de Alex Telles desabafa: 'Dor de ver ele chorando'

Alex Telles chora ao se machucar durante jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo e a noiva dele não segura as lágrimas

A influencier Vitória Telles, que é noiva do jogador de futebol Alex Telles, ficou preocupada nesta sexta-feira, 2, ao ver o seu amado deixando o campo durante o jogo da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo do Catar. O atleta precisou sair do jogo ao se machucar durante a partida e foi flagrado pelas câmeras enquanto chorava no banco de reservas.

A cena comoveu a noiva dele, que apareceu com os olhos cheios de lágrimas nas redes sociais. “Só Deus sabe a dor que dá de ver ele chorando assim... Sem palavras”, disse ela.

Logo depois, Vitória ainda compartilhou um trecho da bíblia. “Salmos 56:3-5NVI Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei”, escreveu.

Alex Telles chorando em vê a tristeza desse jogo#sonopic.twitter.com/ESWBLSYhCO — Cartol4ndo (@Cartol4ndo) December 2, 2022

Noiva de Alex Telles mostra a decoração do quarto da filha

Grávida, a influenciadora Vitoria Telles (27), mulher do jogador da Seleção Brasileira Alex Telles (29), mostrou detalhes da decoração escolhida para o quartinho da filha, Antonella, que está perto de nascer.

O quartinho da pequena já conta com uma parede decorada com desenhos de flores penduradas do teto. Todos os móveis são brancos com detalhes de madeira crua, com bastante espaço para detalhes, que são em rosa, se destacando. As almofadas do berço e a almofada de amamentação estão bordadas com um monograma com a letra “A”, de Antonella.