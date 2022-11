Mulher de Alex Telles, da Seleção Brasileira, mostra detalhes de quarto da filha com jogador

Vitoria Telles chegou a completar 32 semanas de gestação em Doha, no Catar, onde Alex está para disputar a Copa do Mundo

Nesta quarta-feira, 30, a influenciadora Vitoria Telles (27), mulher do jogador da Seleção Brasileira Alex Telles (29), decidiu dar alguns detalhes da decoração escolhida para o quartinho da filha, Antonella, que está perto de nascer.

A compositora, que completou sua 32ª semana de gestação em Doha, capital do Catar, onde Alex está para acompanhar a Seleção Brasileira pela Copa do Mundo, entrando no segundo jogo, contra a Suíça, no lugar de Alex Sandro.

O quartinho da pequena já conta com uma parede decorada com desenhos de flores penduradas do teto. Todos os móveis são brancos com detalhes de madeira crua, com bastante espaço para detalhes, que são em rosa, se destacando.

As almofadas do berço e a almofada de amamentação estão bordadas com um monograma com a letra “A”, de Antonella.

Vitoria aproveitou para confessar que o quarto da futura filha com Alex é o seu “lugar preferido da casa”. A influenciadora se mostrou ansiosa, mostrando em seus stories do Instagram o momento em que testava a almofada de amamentação.

Vitoria Telles mostra detalhes de quarto de filha com Alex Telles - Créditos: Reprodução / Instagram

No primeiro jogo da Seleção, Vitoria usou uma camisa com o nome do amado e brincou: "Estamos prontas. Gente, estou levando a bola aqui, tá? Fiquem tranquilos, eu já estou chegando, e chegando aí eu entrego para vocês".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vitoria Schneider Vargas Telles (@vitoriastelles)



Esposa de Alex Telles usa mala caríssima para ir ao Catar

Vitoria Telles, influenciadora esposa do jogador de futebol Alex Telles, decidiu ostentar para ir para o Catar acompanhar seu amado, que está defendendo a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Em um stories, a grávida mostrou uma mala da Louis Vuitton, avaliada em mais de R$17 mil.

“Já estou aqui no aeroporto e confesso que a ansiedade está grande... Primeiro de ver o Alex viver tudo isso, depois de participar de uma Copa do Mundo em um país do Oriente Médio, que eu nunca fui. Então estou aqui esperando e quero mostrar tudo para vocês”, disse ela.