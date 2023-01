Nasce Antonella, filha do jogador de futebol Alex Telles

Jogador de futebol Alex Telles anuncia o nascimento da filha Antonella e mostra as primeiras fotos da herdeira

O jogador de futebol Alex Telles e a esposa, Vitoria Telles, já são pais! Os dois anunciaram o nascimento da primeira filha juntos, Antonella. A bebê veio ao mundo na terça-feira, 3, às 21h41, na Espanha, que é onde eles moram por causa do trabalho dele no time Sevilla.

Nas redes sociais, eles mostraram as primeiras fotos com a bebê no colo. “Chegou a alegria das nossas vidas. Estamos sem palavras para descrever esse momento. Você foi muito desejada e sonhada por nós, filha. Obrigado, Jesus, por essa graça!”, disseram na legenda.

Vale lembrar que Alex Telles jogou pela seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. A esposa dele foi até o Catar para acompanhar o desempenho do amado em campo. Porém, eles voltaram para casa antes da eliminação do Brasil da Copa. Isso porque o jogador se machucou.

Em um jogo da seleção, Alex Telles sofreu uma lesão no joelho e precisou sair do time. Ele voltou para casa antes do previsto para poder se cuidar e iniciar o tratamento.

Veja as primeiras fotos de Alex Telles com a filha

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por alextelles13 (@alextelles13)