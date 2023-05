Tina Turner cantou para Ayrton Senna em 1993

Tina Turner revelou que era fã do piloto brasileiro Ayrton Senna e cantou 'The Best' para ele após GP na Austrália. E Adriane Galisteu conta que ele era fã da cantora

A cantora Tina Turner faleceu nesta quarta-feira, 24, e deixará muita saudade. Em clima de recordação pelos momentos marcantes da vida dela, vale relembrar que ela já cantou para o piloto brasileiro de Fórmula 1 Ayrton Senna. O encontro deles aconteceu em 1993 após o GP da Austrália.

Na ocasião, ele subiu no palco do show dela e ela disse que era uma grande fã do piloto. Então, ela dedicou a canção The Best para o ídolo mundial. Naquele ano, Senna venceu a corrida na Austrália e foi celebrar no show da cantora.

Senna foi ao acompanhado de sua namorada na época, a apresentadora Adriane Galisteu. Com a notícia da morte da cantora, Galisteu relembrou o dia do show em um post no Instagram.

"Eu aprendi a ouvir e admirar a Tina porque o Ayrton amava, o poder e a força dela é inexplicável, neste dia na Austrália 🇦🇺 eu tive a chance de abraçar a mulher mais cheirosa que já conheci (lembro que eu e o Ayrton ficamos falando horas sobre ela depois do show) Que sorte a minha de estar ao lado dele com ela! Seguirei amando e ouvindo. TINA pra sempre!", disse ela na legenda.

Morte de Tina Turner

A morte da cantora Tina Turner foi confirmada pelo seu assessor de imprensa ao site Sky News. Ela estava com 83 anos e vivia na Suíça. A causa da morte não foi divulgada.

"É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de Tina Turner. Com sua música e sua paixão sem limites pela vida, ela encantou milhões de fãs ao redor do mundo e inspirou as estrelas de amanhã. Hoje nos despedimos de uma querida amiga que nos deixa sua maior obra: sua música. Toda a nossa sincera compaixão vai para a família dela. Tina, sentiremos muito sua falta", diz a mensagem.

Considerada uma das vozes mais marcantes do rock'n roll, a estrela ficou famosa com sua forma peculiar de cantar, seu timbre afinadíssimo e pela coleção de hits.