Thiaguinho celebra participação de Ferrugem e Belo no TVZ Verão: ''Estão prontos pra esse encontro?''

Thiaguinho mostrou o encontro especial que teve com Ferrugem e Belo durante o TVZ Verão

CARAS Digital Publicado em 07/02/2022, às 18h40

Nesta segunda-feira, 7, Thiaguinho (38) decidiu usar suas redes sociais para exibir os bastidores do TVZ Verão, que tem a participação de Ferrugem(33) e Belo (47).

O cantor publicou um clique onde ele aparece coladinho com seus parceiros musicais, enquanto davam um belo sorriso para as lentes das câmeras.

Na legenda, Thiaguinho falou com carinho do momento: "Vai começar o TVZ Verão! Já já… As 18:30h! No Multishow! Estão prontos pra esse encontro? Belo & Ferrugem... AMO VOCÊS!"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que foto pesada!", disse um. "O trio perfeito!", escreveu outro. "Só os melhores!", falou um terceiro.

Confira o clique de Thiaguinho com Ferrugem e Belo: