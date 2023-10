Solteira, Lexa anuncia mudança de cidade: ‘Finalizo uma fase’

Lexa decide voltar para suas origens após se separar de MC Guimê e anuncia mudança de cidade

A cantora Lexa anunciou que mudou de cidade. Depois de morar na cidade de São Paulo durante o seu casamento com MC Guimê, ela decidiu voltar ao Rio de Janeiro depois da separação. Os dois anunciaram o término há poucas semanas e ela acaba de confirmar que vai voltar ao Rio de Janeiro.

Em um post nas redes sociais nesta quarta-feira, 18, a artista posou com seus cachorros e suas malas ao se despedir da cidade onde morou durante o período casada. "Texto de despedida. Foi um prazer viver minha vida nos últimos anos em um estado que me acolheu com tanto carinho. Cheguei em São Paulo tão jovem e saio daqui uma mulher madura. Fiz amigos, comecei uma história, me adaptei ao frio, melhores restaurantes e com o rodízio de carros também", disse ela.

E completou: "Hoje eu finalizo uma fase. Obrigada mesmo “Essepê”, agora é hora de voltar pra minha terra Rio de Janeiro, ficar pertinho de toda a minha família e time… Tô levando os meus 4 corações comigo nessa… ( simpático, contente, daOrinha e pode crê) meus cachorros que são os meu filhos. Quero levá-los pra passear na praia perto da casa da mamãe. Eu tô dando tchau, mas graças ao meu trabalho, sempre estarei por aqui. Só sinto amor e gratidão por essa terra. Aos amigos que construí lindas amizades aqui… Eu vou dormir na casa de vocês quando eu vier pra cá. Deus é bom e perfeito em tudo que faz e eu entendi que meu lugar, no momento, não é mais aqui. Próxima parada: RJ".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

MC Guimê cobre tatuagem que tinha feito para Lexa

O cantor MC Guimê decidiu virar a página após se separar de Lexa e até se despediu da tatuagem que tinha feito para a ex-mulher em seu corpo. O astro tinha o rosto da ex tatuado em sua perna. Agora, ele transformou o desenho totalmente para esconder o rosto da ex.

Guimê tinha feito a tatuagem com o rosto de Lexa no início de 2022 para homenageá-la em seu aniversário. A imagem trazia o rosto dela inspirado em uma foto do casamento deles, na qual ela estava vestida de noiva. Agora, a tatuagem representa outra mulher. O rosto ganhou uma bandana para cobrir a boca e o nariz, os olhos foram redesenhados e ele também mudou o penteado do cabelo do desenho, além de colocar um boné.

Na legenda, ele apenas disse: “Incrível arte, feita por @mitsunagatattoo @nauticatattooanaliafranco”. Além disso, ele incluiu a hashtag “Bora pra próxima”.